«Hege Storhaug er en heltinne», skrev Per-Willy Amundsen (Frp) på sin Facebook-side. Da reagerte en Ap-politiker.

– Hun, Rita Karlsen og HRS er kvinnene som har gått foran og konfrontert sharia og islam. Gjennom 20 år har de avdekket hvordan muslimers kontroll over kvinners seksualitet, kjønnslemlestelse, barnebruder, hat mot vesten og avskyelige holdninger til ytringsfrihet, likeverd og likestilling er et problem i Norge. I dag. Resultatet av en massiv innvandring som mest av alt ligner en folkevandring. De har samtidig vist hvor mye det koster Norge i rene penger, skrev Amundsen da det forrige uke ble kjent at regjeringen har kuttet HRS fra statsbudsjettet.

Han skrev videre at det «er mange som har stått på deres skuldre og lært av deres banebrytende arbeid. Mange har tilegnet seg kunnskap fra HRS, meg selv inkludert gjennom de seks årene jeg var innvandringspolitisk talsmann for FrP. Mange av de samme vendte HRS ryggen, etter at de fikk den kunnskapen de søkte. HRS og Hege Storhaug var ikke tilstrekkelige politisk korrekte. Og hvem vil vel la seg assosiere med den slags?»

Innlegget fikk 2500 kommentarer. En av dem kom fra Ap-politiker Nasir Ahmed. Han knyttet HRS, hatefulle ytringer og terroraksjoner sammen.

– Grunnet hatefulle ytringer fra den siden du tilhører og er en sterk forsvarer for, har forårsaket ikke bare en, men to terrorhandlinger tuftet på det hatet du definerer som ytringsfrihet! Veldig merkelig at folk i Troms har tillit til en som deg! Du får sutre og klage, men HRS fortjener ikke statlig støtte for å spre sin hatefulle propaganda! svarer Ap-politiker Nasir Ahmed.

Nasir Ahmed sitter i Oslo bystyre. Han fikk noen svar på samme nivå, men da postet han dette på sin egen Facebook:

– Det er bekymringsverdig at en tidligere justisminister og nå stortingsrepresentant forsvarer dette, vel vitende om konsekvenser av hat og fordommer i form av to terrorhandlinger! De som taler for at jeg skal dra tilbake til landet mitt, de må få det inn i huet sitt at jeg er født på Ullevål og er vokst opp i Oslo, det er min by, det er mitt hjem.

Ahmed sier til Utrop at han selvsagt blir lei seg for at folk har negative holdninger til folk som er, eller som oppfattes som «annerledes».

– Selv blir jeg enda mer motivert til å bidra mer aktivt med mitt engasjement når jeg konfronterer slike negative holdninger tuftet på konspirasjonsteorier. Men aller trist er at folkevalgte forsvarer slike ytringer og holdninger fremfor å tale dem imot. Er luta lei med at folk skal be meg å dra tilbake dit jeg kommer fra.

Utrop spør om Ahmed har snakket med Amundsen.

– Nei, har ikke tatt opp med han direkte, men jeg regner med at han har fått det med seg, men tør sikkert ikke å svare.

Ahmed mener det er viktig å ta til motmæle mot hat og konspirasjonstenkning.

