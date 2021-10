annonse

annonse

Myndighetene i Honduras har brent opp over 3,3 tonn kokain.

Lokale medier var tilskuere da kokainen ble satt fyr på.

Dette er den største mengden som er brent opp under oppsyn av militærpolitiet. Siden nyttår har politiet i landet beslaglagt 14 tonn kokain.

Officials from Honduras 🇭🇳 set fire to 3.3 tonnes of cocaine seized from drug cartels #StopCrimeKE pic.twitter.com/KmrrUp8P8G

— Stop Crime Kenya (StoCK) (@StopCrimeKenya) October 2, 2021