Kunstneren Lars Vilks omkom sammen med to politifolk da bilen de satt i, kolliderte med en lastebil i Sverige søndag, bekrefter samboeren til Dagens Nyheter.

Politifolkene jobbet i personbeskyttelsesgruppen til det svenske politiet, og de tre var sammen i en sivil politibil da ulykken skjedde på E4 utenfor Markaryd i Småland søndag ettermiddag.

75 år gamle Vilks har levd med politibeskyttelse siden han tegnet profeten Muhammed som en hund i 2007, to år etter den såkalte karikaturstriden, melder NTB.

– Det er med forferdelse og stor sorg at jeg tar imot beskjeden om at våre to kolleger og person vi beskyttet, omkom i ettermiddag, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

Det begynte å brenne kraftig i begge kjøretøy etter ulykken. Føreren av lastebilen er brakt til sykehus og får behandling der.

I 2015 ble Vilks utsatt for et terrorangrep i København mens han deltok i et debattmøte. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadd.

Senere samme kveld drepte gjerningsmannen Omar el-Hussein sikkerhetsvakten Dan Uzan (37) utenfor synagogen i Krystalgade. Drapsmannen ble senere skutt og drept av politiet.

NTB om Lars Vilks

Dette skriver NTB om Vilks søndag kveld:

Den svenske kunstneren Lars Vilks (75) var mest kjent for en tegning der han i 2007 plasserte hodet til profeten Muhammed på en hund.

For dette utlovet al-Qaida en belønning på 100.000 dollar til den som tok livet av ham. Han ble forhatt av muslimer verden over og har i mange år levd med livvakter fra politiet som følge av drapstrusler.

Vilks er også kjent for sin skulptur av drivved, Nimis, som står i naturreservatet Kullaberg i det nordvestre Skåne. Kunstverket ble påbegynt i 1980 og ble omstridt da kunstneren satte det opp uten byggetillatelse.

Kunstverket er ennå ikke ferdigstilt. Vilks har erklært området det står på, som en selvstendig stat som han kaller Ladonien.

Vilks var fra 1997 til 2003 professor i kunstteori ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Sommeren 2007 skulle han stille ut pennetegninger av den islamske profeten Muhammed som hund. Tegningene ble refusert, men en av dem ble publisert i avisen Nerikes Allehanda.

Tegningen ble møtt med sterke reaksjoner og ble nektet vist på andre utstillinger, blant annet i Moderna Museet i Stockholm.

Vilks har argumentert med at ytringsfriheten er under press, både på grunn av vold og trusler, men også på grunn av politisk korrekthet.

