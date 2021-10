annonse

Advokat Svein Holden er helt sikker på at Tom Hagen ikke kommer til å bli tiltalt for å ha drept Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober 2018.

Overfor TV 2 forklarer Holden dette med bakgrunn i det bevisbildet han er kjent med.

– Jeg kjenner sakens dokumenter, og jeg er fullstendig trygg på at saken mot Hagen blir henlagt, sier han.

Hagen var på jobb i tidsrommet Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Holden mener det ikke er noe i det etterforskningsmaterialet han har sett noe som kan knytte Hagen til mulige personer som gjennomførte ugjerningen.

Øst politidistrikt ikke ønsker å kommentere Holdens utspill, men skriver i en epost til kanalen at etterforskningen vil fortsette så lenge det er relevante etterforskningsskritt å utføre som kan bidra til sakens opplysning.

Politiet skriver videre at de har forståelse for at det er belastende å være siktet for et så alvorlig forhold over lang tid, og «gjør fortløpende vurderinger av forholdsmessigheten i dette», melder NTB.

