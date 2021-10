annonse

Det var et utspill fra forskeren Cecilie Hellestveit som startet det hele. Hun var kritisk til den høye og voksende andelen utenlandske forskere ansatt ved norske akademiske institusjoner.

Det bidrar ytterligere til den manglende deltakelsen av forskere i den offentlige debatten mente Hellestveit, som jurist og samfunnsviter ved Folkerettsinstituttet.

— Enkelte tema snakkes det lite om i norsk presse, fordi det finnes få akademikere som har mulighet til å beskrive dem. Vi er et lite land, men her har vi både hull når det gjelder hvilke tema som forskes på og debatteres, og insitament for enkeltpersoner til å stå i en litt hard samfunnsdebatt, sa hun til Khrono.

— De utenlandske forskerne kjenner jo ikke det norske samfunnet og er ikke her for å investere i det. De er her fordi de ikke får jobb på universiteter med størst prestisje, ennå. Noen fagfelt er nå så dominert av utenlandske forskere at det nesten ikke er flere nordmenn igjen blant de ansatte. Altså, hva er poenget med forskning som ikke først og fremst har det norske samfunn som utgangspunkt?

Hennes kritikk mot det stadig økende antall utlendinger skapte stor oppstyr blant forskerne som følte seg truffet. Elfenbensnasjonalisme, nonsens, fremmedfrykt, fornærmende, splittende, elitistisk og skadelig for norsk akademia var noen av reaksjonene som kom mot Hellestveit.

Men lengst gikk Curt Rice, selv utlending fra USA. Han var rektor ved OsloMet fra 2015-2020 og er nå tilsatt som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

— Hun bør gå ut og beklage. Hun bør beklage at hun har sagt at utenlandske forskere ikke er fullverdige, sa Rice.

Etter hans syn burde Hellestveit trekke tilbake uttalelsene hun har gitt i intervju med Khrono.

— Jeg reagerer på hennes kommentarer om utlendinger. De er ikke forskningsbaserte, de er basert på hennes erfaring og på anekdoter. Da er det per definisjon fordommer hun bekrefter eller utvikler.

Men han gikk enda lengre.

— Hun går ut med ganske kraftige slag mot en veldig betydelig del av universitets- og høgskolesektorens ansatte, basert på hennes erfaringer. Men det holder bare ikke mål å gå ut med sånne fordommer, anekdoter og ubegrunnede påstander om en så stor del av sektorens ansatte. Det er grovt, sier Rice.

Rice ville at mediene skulle boikotte Hellestveit

«Curt Rice er blant dem som mener pressen burde vurdere å la være å sitere Hellestveit,» skrev Khrono.

På Twitter kalte han det for et «tankekors», at Khrono publiserer Hellestveits meninger.

— Debatten som går nå er en avsporing basert på uheldige kommentarer (fra Hellestveit red.merkn.) forkledd som forskningsresultat. I hvor stor grad skal en avis beskytte intervjuobjektene mot seg selv?

— Mener du at Khrono burde beskytte Cecilie Hellestveit mot seg selv?

— Jeg sier ikke at man burde la være å skrive om det, men det er et interessant faglig spørsmål når noen sier noe så ubegrunnet og provoserende. Jeg mener pressen bør spørre seg selv om en kommentar i en viktig debatt, som helt åpenbart er dårlig gjennomtenkt, bør publiseres.

Rice gikk lengre enn hans kolleger kunne akseptere, så da ble det Rice som fikk kritikk. Til slutt måtte han gå ut og beklage.

«Jeg beklager, Cecilie Hellestveit,» er overskriften i et innlegg fra fredag 1. oktober publisert i Aftenposten og Khrono.

– Min lettvinthet var at jeg antydet at Hellestveit ikke nødvendigvis burde komme til orde med slike utspill. Det sa jeg i et frustrert øyeblikk, og det er ikke holdninger som jeg kan stå for. Det er ikke noe jeg mener.

– Hellestveit og alle andre forskere skal selvsagt komme til orde – uten at noen skal bestemme hvordan. Det var uklokt sagt av meg, og jeg beklager det, skriver han.

Hellestveit stakk hånda i et vepsebol. Men det var andre som stakk seg til slutt.

