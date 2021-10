annonse

annonse

Veiene ble fire ganger så brede og naturinngrepene tre ganger så store som de oppgav i søknaden.

Sarepta Energi AS fikk i 2010 konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for utbygging av Roan vindkraftverk i et uberørt område i Åfjord kommune i Trøndelag. De skulle sette opp 110 vindmøller og bygge 73 km veier. Veiene skulle vært ti meter brede, men det ble 42 meter.

– Vindkraft er ren energi, men uheldigvis er naturinngrepene store. Vindkraftverkene beslaglegger store naturarealer, de er negative for dyrelivet og visuelt endrer de landskapet fullstendig. Lokalbefolkningen og reindriftsnæringen har flere steder kjempet mot utbygginger uten å klare å stoppe dem, skriver Knut Botten og Ivar Svare Holand ved Nord universitet i Dagens Næringsliv.

annonse

– Ettersom vindkraft er omstridt, ville det være betryggende å vite at konsesjonene i hvert fall blir gitt med bakgrunn i korrekte opplysninger. Sammenligning mellom konsesjonssøknaden og de reelle inngrepene gjort her, ga imidlertid nedslående resultater.

Les også: NVE godkjente endringer i vindmølleutbygging uten å sende saken på høring (+)

De skriver at permanente endringer av arealbruk omfattet 2 272 dekar i stedet for 851 dekar. Det et naturinngrep som tilsvarer 318 fotballbaner i stedet for de 110 som de søkte om.

annonse

– Det største inngrepet fra vindkraftverk i Norge, er de enorme dimensjonene som gjør at store deler av landet endrer karakter fra naturområder til industriområder. Roan vindkraftverk legger for eksempel beslag på et område som er like stort som kommunene Kvitsøy, Utsira, Fedje og Røst til sammen, skriver de og sier at kraftverket er synlig i et område på størrelse med Vestfold.

De spør om Roan vindkraftverk er det eneste hvor dette har forekommet, eller om det også er slik for andre utbygginger.

– Dersom inngrepene er større enn det søkes om, er dette et problem som må følges opp både av forskere, forvaltningen og politikere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474