annonse

annonse

USAs president Joe Biden slår fast at han ikke kan garantere at USA unngår gjeldsmislighold. Han retter skytset mot «uansvarlige og farlige» republikanere.

– Republikansk obstruksjonisme kan sende økonomien vår over kanten av stupet, sa Biden i en tale i Det hvite hus mandag, ifølge nyhetsbyråene NTB og AFP.

For tiden pågår harde debatter og forhandlinger i Kongressen over behovet for å heve det såkalte gjeldstaket.

annonse

Kongressen har gjort dette mange ganger tidligere, og nå bruker republikanerne dette som et pressmiddel mot Bidens planer om kostbare krisetiltak.

Dersom de to partiene blir enige, finnes det en reell risiko for at USA misligholder sin statsgjeld, noe som vil bety kaos i de internasjonale finansmarkedene, og tapt kredittverdighet.

Dessuten kjemper presidenten en kamp innad i sitt eget parti. Demokratene har foreløpig ikke maktet å bli enige om Bidens store pakker for infrastruktur og velferd. Den totale prislappen for disse tiltakene ligger på flere tusen milliarder dollar.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474