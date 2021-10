annonse

Oppdatering

Apper som Facebook og Instagram har natt til tirsdag begynt å fungere igjen etter å ha hatt store driftsproblemene mandag kveld, bekrefter Facebook.

– Vi har jobbet hardt for å gjenopprette tilgangen til våre apper og tjenester, og vi er glade for å kunne si at de nå er på vei til å fungere igjen, skriver Facebook på Twitter klokken 0.33 natt til tirsdag.

Brukere i flere land melder om nedetid for Facebook, Instagram, WhatsApp og andre sosiale plattformer.

Driftsproblemene startet mandag og varte utover kvelden.

Downdetector , et nettsted som sporer problemer for ulike nettsider, har registrert et stort hopp i meldinger om driftsproblemer for Facebook den siste halvtimen.

Det gjelder også apper som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som alle eies av Facebook og deler mye av den samme infrastrukturen.

– Vi er klar over at en del mennesker har problemer med å få tilgang til våre apper og produkter. Vi arbeider for å komme tilbake til det normale så raskt som mulig og beklager eventuelle problemer, skriver Facebook på Twitter klokken 18.23 mandag kveld.

– Med den informasjonen vi har for øyeblikket, vurderer mitt team at det handler om en teknisk feil framfor et dataangrep, sier sikkerhetseksperten Marcus Murray, grunnlegger av datasikkerhetsselskapet Truesec, til nyhetsbyrået TT

Facebooks problemer medfører at heller ikke Resett får delt artikler på plattformen.

