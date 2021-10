annonse

annonse

Brukere i flere land melder om nedetid for Facebook, Instagram, WhatsApp og andre sosiale plattformer.

Downdetector , et nettsted som sporer problemer for ulike nettsider, har registrert et stort hopp i meldinger om driftsproblemer for Facebook den siste halvtimen.

Det gjelder også apper som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som alle eies av Facebook og deler mye av den samme infrastrukturen.

annonse

Det er uklart hva som er årsaken til problemene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474