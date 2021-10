annonse

Borussia Dortmund-spissen er ikke blitt kvitt lårskaden som gjorde at han måtte stå over to kamper den siste tiden.

«Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge», skriver måltyven på Twitter idag.

annonse

Oppgjøret mot Tyrkia spilles i Istanbul fredag, mens Montenegro er motstander i Oslo mandag. Mens den norske landslagsledelsen har holdt døra på gløtt for Haaland de siste dagene, har tonen vært en helt annen fra ledelsen i Borussia Dortmund.

Etter gårsdagens 2-1-seier over Augsburg i Bundesliga var sportssjef Sebastian Kehl tydelig på at Haaland blir værende i Tyskland.

– I utgangspunktet er alle klubber forpliktet til å frigi sine spillere (til landslagsspill red.anm.). Men Erling er for tiden skadd, har ikke kunnet spille for oss og vil heller ikke kunne delta på lagtrening de neste ukene, sa han til avisen Westdeutschen Allgemeine Zeitung.

annonse

Alle vet, ifølge Kehl, at Haaland gjør alt han kan for å være i stand til å spille enhver kamp. Men det er akkurat nå ikke mulig, ifølge Dortmund-toppen. Landslagssjef Ståle Solbakken uttalte også i går at han ikke kan regne med å ha Haaland disponibel.

– Vi regner også med at Erling er ute av troppen, men legene holder dialogen med klubben og har fortsatt et lite håp, sa han i går.

Det er imidlertid ikke bare Norges stjernespiss, som har scoret tolv landslagsmål på bare litt over ett år, som er skadeutsatt på det norske laget. Også Joshua King (kneskade), André Hansen (kneskade), Alexander Sørloth (lårskade), Sander Berge (langvarig skadeproblematikk), Kristoffer Ajer (muskelskade lår), Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson er uaktuelle til de kommende landskampene på grunn av skader.

Nederland og Norge er på topp i VM-kvalgruppen med 13 poeng etter seks av ti kamper. Tyrkia ligger på tredjeplass med elleve.

Fakta om Erling Braut Haaland

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474