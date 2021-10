annonse

Lege Mads Gilbert er enig med Flyktninghjelpens leder Jan Egeland i at de rike landene har grabbet til seg usolidarisk store mengder vaksiner.

– Et av de verste moralske sammenbruddene i den vestlige verden på lang tid, sier den profilerte legen til Dagbladet, og hevder at vi er grådige:

– Dette er trolig den verste pandemien på over 100 år, og de rike landene har gjort alt de kan for grådig å grabbe til seg usolidarisk store mengder vaksiner. Vestlige lands brutale egoisme har gjort en rettferdig global vaksinasjonskampanje umulig, og samtidig sørget for superprofitt til den private farmasøytiske industrien.

Gilbert er ikke nådig mot vestlige og rike land som jobber for å sikre seg og sine innbyggere så mange vaksiner som mulig, istedenfor å koordinere arbeidet globalt. Han tror at det vil slå tilbake på oss.

– Med denne vestlige egoismen og råskapen sørger vi for å kultivere et reservoar av virus som vil spre seg uhemmet i uvaksinerte befolkninger. Da vil det også komme nye mutantvirus til vår del av verden uansett hvor mye vi forsøker å mure oss inne.

Leder i Flyktninghjelpen, Jan Egeland sier at en farlig nasjonalistisk bølge brettet seg over hele den industrielle og vestlige verden i pandemiens kjølvann.

– Våre ledere og såkalte «folk flest» mente det var viktigere å redde oss selv, enn å tenke at dette var en global pandemi som vi måtte bekjempe på globalt plan, sier han, og mener at det er et brudd på norske idealer:

– Å forsyne verden med nok vaksiner er både i tråd med norske idealer og i norsk egeninteresse, mener Egeland.

