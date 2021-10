annonse

Kommentarene har kommet på sosiale medier fra muslimer i Sverige. Nå er det også eksempler NRKs Facebookside.

Søndag ettermiddag døde kunstneren Lars Vilks (75) da bilen han satt i sammen med to livvakter fra politiet kom over i motsatt kjørefelt. Begge bilen tok fyr og Vilks og to politimenn omkom mens lastebilsjåføren er alvorlig skadd.

Vilks har levd med konstant politibeskyttelse siden 2007 da han lagde en tegning av profeten Muhammeds hode på kroppen til en hund. Hunder regnes som skitne (haram) innen islam. Vilks lagde tegningen i sympati med og som en kommentar til Muhammed-karikatur striden i 2006. Han har blitt utsatt for drapsforsøk og attentat og al-Qaida utlovet en dusør på 100.000 dollar til de som klarte å ta livet av Vilks

NTB har omtalt Vilks som et «hatobjekt» for muslimer. Vebjørn Selbekk omtaler Vilks som Sveriges «mest forhatte, men også modigste mann»

At Vilks var et hatobjekt, kommer fram i en sak den alternative svenske avisen Samnytt har laget. De har gått gjennom sosiale medier i Sverige etter at dødsfallet ble kjent søndag og funnet mange eksempler på glede og jubel fra det som ser ut som svenskspråklige muslimer.

Kommentarene under er hentet fra et instagraminnlegg som varslet hans død.

– Gud er stor, knulla hans mamma og dom poliserna som dog, dags at fira, skriver en.

– Ser ni vad som hender när folk gjør narr av vår religion?? Først pedofilen i Danmark nå rondellhunden Lars. Rest in piss! Gud är störst! skriver en annen.

– Ikväll firas det ordentlig!!! Lars Vilks kropp brinner fortfarande enlikt rykten i stan, skriver en tredje.

– Må han ruttna i helvete, skriver en fjerde.

Det er også en rekke andre eksempler Samnytt har plukket fram.

Men også andre steder på sosiale medier er det glede over at Vilks er død.

Kadir Okutan skal angivelig være en politiker på venstresiden.

Også blant muslimer i utlandet skal det være gledesreaksjoner.

VG unngår å legge ut saker om Vilks på sin Facebook-side. Men på Nettavisen har det kommet latteremojier skriver folk i deres kommentarfelt. Disse slettes etterhvert.

Også på NRK Nyheteres Facebook-side kommer det inn gledesreaksjoner over Vilks død. Moderatorene kjemper med å slette tidsnok. Resett har to eksempler fra NRK Nyheters Facebookside her.

