– Han har opptrådt som en iskald drapsmann, og det er ingen anger å spore, sa Åmlid som beskrev drapene som planlagt og gjenomført med forsett, skriver Aftenbladet.

Den tiltalte mannnens forsvarer, Odd Rune Torstrup trekker nå frem kjærlighetssorg som et moment i saken.

Han viser til den dom fra Høyesterett hvor en mann ble dømt for drap på en kvinne. Drapet hadde han planlagt i lang tid. I denne dommen trekkes ulykkelig kjærlighet frem som et formildende trekk.

Statsadvokaten la ikke fingrene i mellom da han beskrev hva som hadde skjedd og sa blant annet at det var mange straffeskjerpende momenter i saken. Han hevdet for eksempel at hvert drap isolert sett ville gitt 15 års fengsel.

Erkjente først, men prøvde senere å legge skylden på en annen

Den drapstiltalte 43-åringen ble pågrepet uten dramatikk etter at han selv varslet om drapene natt til 24. juni i fjor. Etter først å ha erkjent at han forårsaket de to fornærmedes død, endret imidlertid mannen forklaring nesten 15 måneder senere, nærmere bestemt så sent som 12. september i år.

Etter å ha tenkt seg om i godt over et år hadde mannen nå kommet på at det også var en annen mann til stede i leiligheten da drapene ble begått, og at det må ha vært denne andre mannen som sto bak ugjerningene og som hadde bedt ham om å ta på seg skylden.

Påtalemyndigheten avviser tiltaltes nye forklaring

Den tiltaltes nye forklaring får det glatte lag av påtalemyndigheten som heller beskriver 43-åringens nye forklaring som som bevis på mannens kynisme og har også tiltalt ham for frihetsberøvelse og grove trusler mot mannen den tiltalte ifølge sin nye forklaring hevdet sto bak drapene.

I tiltalen skriver statsadvokat Åmlid at 43-åringen truet med å drepe gjesten dersom han forsøkte å forlate leiligheten, eller om han forsøkte å tilkalle hjelp. Trusselen anses som grov da mannen som ble truet nettopp hadde vært vitne til at 43-åringen drepte to andre personer.

Det var Ahed Daher og Fatima Ahmad Al-Banshi som ble drept i loftsleiligheten. Al-Banshis eksmann skal ha tatt kontakt med flere bekjente for å få hjelp til å «hente tilbake sin kone».

Tiltaltes forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, omtaler saken som trist og alvorlig og forsøkte i retten i dag å komme med formildende momenter for å forklare sin klients handlinger.

Kjærlighetssorg som formildende argument?

Tiltaltes forsvarer trakk i retten i dag frem kjærlighetssorg som et formildende moment i saken. Han viste til en dom fra Høyesterett hvor en mann ble dømt for drap på en kvinne. Drapet hadde han planlagt i lang tid. I denne dommen trekkes ifølge advokaten ulykkelig kjærlighet frem som et formildende trekk.

Advokat Odd Rune Torstrup sa også at hans klient måtte bli hørt på at han aldri mente å drepe sin ekskone, men hennes nye kjæreste, til tross for at den tiltalte altså i sin siste forklaring har hevdet at han ikke har drept noen.

Torstrup minnet retten om at også hans klient er lidende i denne saken.

– Han kan vente seg en lang fengselsstraff. Han har dårlig helse. Han må sone utenfor sin kultur. Han snakker ikke norsk, sa forsvareren i retten i dag.

Utsatt for hån og later fra deler av innvandrermiljøet

Torstrup tok også opp et «ekstremt stort indre press» som hans klient skal ha følt på fra som et formildende argument.

– Han var malt opp i et hjørne. Han opplevde et ekstremt stort indre press. Et indre trykk. Samtidig var han utsatt for hån og later fra den delen av innvandrermiljøet som også syntes det var riktig av ham å drepe. At det var den eneste måten han kunne ta tilbake livet sitt på, sa Torstrup, og fortsatte:

– Det var ikke dette miljøet som tente lunten, men det var miljøet som holdt lunten brennende. Miljøet er ikke medvirkende, men de har, mener jeg, vært med på det. Vi må gi klar beskjed om at dette ikke er noe vi tolererer. Det er jeg enig i, men jeg er uenig i at min klient skal dømmes til 21 års fengsel. Jeg mener 18 års fengsel er riktigere, sa Torstrup i retten i dag.