Den norske paviljongen på verdensutstillingen i Dubai ble mandag åpnet av næringsminister Iselin Nybø (V). Norges hovedtema i år er hav.

Den norske paviljongen, som er formet som et skip, er kalt opp etter kvinnesaksforkjemperen Betzy Kjelsberg.

– Vi har valgt å kalle opp skipet etter politikeren Betzy Kjelsberg for å fremheve at respekt for kvinners rettigheter og arbeidstakerrettigheter er en forutsetning for bærekraft, sier Nybø.

Kjeldsberg (1866–1950) var politiker og den første kvinnelige fabrikkinspektøren i Norge. Hun var også oldemor til tidligere Frp-leder Siv Jensen.

– Et produkt som er produsert under dårlige arbeidsforhold, kan aldri være bærekraftig, uansett hvor lave utslippene er. Derfor er det viktig at vi setter fokus på arbeidstakeres rettigheter gjennom deltakelsen vår her på verdensutstillingen, sier næringsministeren.

Temaet for utstillingen i Dubai er «Connecting minds, creating the future», med mål om å møte FNs 17 bærekraftmål. Norge har valgt å ha bærekraftmål 14 om bevaring og bærekraftig bruk av hav og marine ressurser som tema.

Verdensutstillingen i Dubai skulle arrangeres i 2020, men ble utsatt grunnet pandemien. Den finner sted fra 1. oktober til 31. mars neste år. Over 190 land og organisasjoner deltar.

