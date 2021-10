annonse

Mina Bai reagere på at mediene og sosiale aktivister som raskt påpeker nordmenns ufinheter i kommentarfeltene ikke sier et pip om gledesreaksjonene på sosiale medier blant en del muslimer etter at nyheten om Lars Vilks død ble kjent.

– Når en kunstner som Lars Viks dør på tragisk vis, er det fest på kommentarfeltene for mange muslimer, skriver Bai på Facebook.

Mina Bai (52) kom i 1992 til Norge som flyktning fra Iran og mullaenes regime der. Bai har skrevet flere romaner der kvinnefrigjøring og sosial kontroll står sentralt. Hun er skribent og en aktiv stemme i norsk samfunnsdebatt.

– Det er mye fokus på “kommentarfelt”. Hver gang det er en sak hos medier, er noen som er overfokusert på hva folk sier på kommentarfeltet. Når en kunstner som Lars Viks dør på tragisk vis, er det fest på kommentarfeltene av mange muslimer. Allikevel “kommentarpoliti og kommentarjournalister” som jeg liker å kalle dem er tause, skriver Bai og spør:

– Er det greit å danse og være glad og takke gud for at et menneske dør?!

Det hun etterlyser er artikler hos de etablerte mediene som tar opp disse reaksjonene fra muslimer på at en kunstner er død. De jubler og gleder seg. Bai mener det er «dobbeltmoral».

– Under eget navn og bosatt i Sverige driver de med festen på twitter. Det er kvalmt! (…) Nå er jeg ikke så opptatt av kommentar feltet UANSETT. Jeg er for ytringsfrihet, men når du først er så opptatt av det, sett dobbeltmoralen til side og rapporter om disse også i rettferdighetens navn, skriver hun.

Som Resett rapporterte noen av reaksjonene tidligere i dag:

– Gud er stor, knulla hans mamma og dom poliserna som dog, dags at fira, skriver en.

– Ser ni vad som hender när folk gjør narr av vår religion?? Først pedofilen i Danmark nå rondellhunden Lars. Rest in piss! Gud är störst! skriver en annen.

– Burn in hell, skrives det på NRK Nyheters Facebook-side.

Det er utallige eksempler rundt omkring på Facebook.

Mina Bai får støtte for frustrasjonen sin i eget kommentarfelt.

– Det er skikkelig ille å se de reaksjonene som har kommet i kommentarfeltene nå, særlig i Sverige. Og som du selv skriver : Ikke ett eneste ord om det i ordinære medier. Hykleriet er til å ta og føle på, skriver en

– Holder nettopp på med motargumenter på dårlig engelsk på FB-siden til DW News. Det er skremmende masse hat og latter-emojis, og også generelt hat mot vestlige demokratier. Jeg skriver saklig og svarer en del av den gørra som er der, og fikk faktisk private meldinger med det samme, med ufyselig innhold. At så mange faktisk gleder seg over tre menneskers død er helt forferdelig, og de bidrar til stigmatisering! skriver en annen.

