Det var bilen med Vilks som kom over i motsatt kjørebane. Der satt Vilks og to politifolk.

Politiet har nå startet etterforskning med mistanke om uaktsomt drap. Kjørefeltene på strekningen skal være atskildt av et wiregjerde. Fra tidligere har redningstjenesten og politiet konstatert at det skal mye til for at et kjøretøy kan passere over i det andre kjørefeltet der det er slike wiregjerder, skriver Expressen.

Vilks var på vei hjem fra Stockholm. TV-profilen Stina Dabrowski bekrefter at hun hadde ham til middag like før.

Bilen med Vilks og de to politimennene skal ha hatt høy hastighet, og de hadde følge av en annen politibil bak.

Da bilen kom over i det motgående kjørefeltet, kom den under en lastebil, og begge bilene tok fyr. Vilks og to politimenn omkom, lastebilsjåføren skal være alvorlig skadd.

Begge politimennene og Vilks mistet livet i ulykken, som skjedde utenfor Markaryd i Småland søndag ettermiddag.

NTH skriver at Vilks var et «hatobjekt for muslimer over hele verden». Han levde under konstant politibeskyttelse siden han lagde en tegning av profeten Muhammeds hode på en hundekropp i 2017. De to omkomne politimennene var blant livvaktene som passet på ham.

Politiet har varslet pressekonferanse om ulykken kl 12 mandag.

