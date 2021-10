annonse

annonse

Det var Ap og Raymond Johansen som presset temaet frem i lyset. Politiets kvinnelige toppleder, politdirektør Benedicte Bjørnland, utelukker ikke tiltaket.

– Det er et stort problem i mange land at ungdom med minoritetsbakgrunn blir stoppet av politiet og opplever at det ikke finnes noen legitim grunn til at det skjer. Dette skjer også i Norge og i Oslo. Det er problematisk og stigmatiserende for dem som opplever det, sa byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten i septrember.

– For politiets del vil en kvitteringsordning være med på å bevisstgjøre dem selv på hva det er som gjør at de stopper noen, fortsatte nyvalgt stortingsrepresentant for Ap, Kamzy Gunaratnam.

annonse

På fredag kom Politidirektoratet med en pressemelding.

«Norsk politi har generelt høy tillit i befolkningen. I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarer 82 prosent at de har tillit til politiet. Samtidig har politiet fått flere tilbakemeldinger hvor personer med minoritetsbakgrunn har opplevd å bli overkontrollert, noe som over tid kan påvirke tillitsforholdet til politiet», het det.

− Politiet er avhengig av tillit for å sikre legitimitet til hvordan vi utøver vår myndighet. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og politiet skal opptre rettferdig og respektfullt overfor alle grupper i samfunnet. Vi har lyttet til tilbakemeldingene, og igangsetter nå et arbeid for å jobbe frem løsninger i fellesskap, sa politidirektør Benedicte Bjørnland.

annonse

Politidirektoratet opplyste videre at de hadde gjennomført møter både internt i etaten og med aktører utenfor politiet for å få innspill til det videre arbeidet. «Fra flere hold har det kommet tilbakemeldinger om at man ønsker en kvitteringsordning som bekrefter at politiet har utført en personkontroll.»

− Vi mener det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet og etterprøvbarhet når personer blir stanset og kontrollert av politiet. Politiet skal ikke kontrollere folk på bakgrunn av etnisitet, og politiets praksis skal ikke oppleves som diskriminerende, understreker Bjørnland.

Arbeidet fremover ville ha «et særskilt fokus på hvordan politiet kan styrke dialogen og bygge tillit til minoriteter i samfunnet.»

− Det er for tidlig å konkludere rundt enkelttiltak, men Oslo politidistrikt vil blant annet invitere kommunen og utvalgte organisasjoner til et samarbeid for å se nærmere på ulike løsninger i tilknytning til politiets kontroller, sier Bjørnland.

Oppfordres til å klage

Alle som føler seg feilaktig eller urettferdig behandlet av politiet oppfordres til å fremsette en klage, het det videre.

− Vi ønsker å få tilbakemeldinger for å lære av eventuelle feil, samtidig som det er en viktig kilde til informasjon for å forbedre tjenestene våre.

Til NRK sier Bjørnland imidlertid at hun «ikke har tatt stilling til hvorvidt en kvitteringsordning er et egnet tiltak for å oppnå dette».

annonse

– Derfor har vi satt i gang et arbeid for å kartlegge ulike tiltak, men det er for tidlig å konkludere på enkelttiltak, sier hun.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er ikke overbegeistret for tiltaket.

Han mener den vil vanskeliggjøre «helt nødvendige politioppdrag». Overfor NRK bruker han et tyveri fra et hus som eksempel.

– La oss si patruljene påtreffer noen som stemmer med den beskrivelsen som har gått ut. Om man da stopper noen, så må man ta seg tid til å forklare hvorfor man gjør det. Selv om signalementet passer, så var det ikke de personene. Det man da risikerer er at det går bort dyrebar tid til å pågripe de som faktisk har gjort denne hendelsen, sier Bolstad.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474