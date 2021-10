annonse

annonse

Det hele startet i mars i år da en 47 år gammel Sandefjording i en Porsche Taycan, som ble stoppet i en politikontroll, nektet å godta boten han ble ilagt for angivelig ulovlig mobiltelefonbruk.

Mannen ble stoppet i en politikontroll i Tønsberg. Politikvinnen som stoppet ham var «helt sikker» på at mannen brukte telefonen ulovlig. Hun sa at hun så at bilføreren holdt en svart smarttelefon i hånden nede ved høyre lår, som han brukte med tommelfingeren.

Bilføreren nektet imidlertid plent og godtok derfor ikke boten på 5000 kroner, så politiet tok ham for retten for å få ham dømt.

annonse

– Han kikket på mobilen hele tiden mens jeg observerte ham, sa politikvinnen som hevdet å være «helt sikker». Det var fint vær, og jeg hadde god sikt, forklarte politikvinnen da hun vitnet i Vestfold tingrett.

Den 47 år gamle mannen fortalte imidlertid at han hadde passerte politikontrollen i motsatt retning 45 minutter tidligere og at han derfor passet ekstra godt på å ikke fikle med mobiltelefonen da han på ny passerte.

Dessuten forklarte han for retten at telefonen hans lå på sitt faste sted der den alltid ligger, og han kunne også vise til at politiet heller ikke fant noen fersk aktivitet på telefonen hans da de stoppet ham.

annonse

Mannen kjørte en Porsche Taycan med sotete vinduer og påsto at politikvinnen ikke kan ha hatt god nok sikt inn i den lave sportsbilen.

Mannen hadde imidlertid en teori på hvorfor politikvinnen kan ha sett feil.

– Hun må ha feiltolket, og trodd at berøringsskjermen, som i bilen er plassert rett til høyre for sjåførens kne og lår, var en mobiltelefon, hevdet mannen i retten.

Tingretten trodde tydeligvis mer på Porsche-føreren enn på politikvinnen og tingretten kom med følgende begrunnelse:

«Retten viser særlig til at berøringsskjermen ikke er mye større enn en mobiltelefon, og at den er ved kneet og låret. Tiltaltes forklaring kan derfor ikke utelukkes».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474