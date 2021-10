annonse

Prinsesse Märtha Louises kjæreste, sjaman Durek Verrett (46), sammenlignes med en notorisk konspirasjonsteoretiker og antisemitt.

Dette fremgår av en Instagram-post fra Verrett søndag. Han skriver der at han egentlig er en reptil.

«Jeg er en hybridart av romøgle («reptilian») og Andromedia (prinsesse fra gresk mytologi, red.anm), og jeg innehar også eldgamle ånder fra den gamle verden. Det har blitt fortalt løgner om vår art som jeg ønsker å adressere. Vi er en gruppe vesener, og det betyr at vi har kommet hit for å skape strukturer som hjelper mennesker til frigjøring. Romøgler er her for å røske løs systemet på en betydelig måte. Alt som er låst i strukturer som faktisk begrenser eller hindrer folk fra å se frigjøring ryster vi ved. Vi kommer som forstyrrere for å forstyrre frekvenser».

Reptil-teorien

Forfatter og frilansjournalist John Færseth er blant Norges ledende eksperter på konspirasjonsteorier. Han mener det er en klar parallell mellom det tankegodset Verrett her formidler, og David Ickes ideer.

– Icke mener verden styres av øgler fra verdensrommet, og av hybrider mellom mennesker og øgler, som er det Durek altså mener at han er, forklarer Færseth til ABC Nyheter.

David Icke er en tidligere sportsjournalist, men han er mest kjent for reptil-teorien sin. Icke har blant andre beskyldt hele den britiske kongefamilien og Bush-familien for å være reptiler.

Hva Verrett egentlig prøver å formidle er litt uklart.

– Det ser ut som han prøver å rehabilitere romøglene, det vil si å si at de finnes, men at de er vennligsinnede, mener Færseth.

5G

Verrett skriver også:

«De som trellbinder planeten, om du vil gå inn på et mer udefinert synspunkt, er de grå. De har tatt mennesker bort fra planeten for å lære om vår svakhet, og hvordan frekvenser beveger seg gjennom oss. De har lært hvordan å forstyrre våre frekvenser ved å sende bestemte frekvenser, som 5G og alt det som blir puttet inn».

De «grå» er visstnok ondsinnede utenomjordiske skapninger, og ifølge Durek de som egentlig styrer verden. Verrett spiller her på en konspirasjonsteori om 5G-stråling.

– Dette var mye mindre morsomt enn jeg først trodde. Det er ganske ubehagelig, sier John Færseth.

