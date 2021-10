annonse

Den svenske kunstneren Lars Vilks døde i en bilulykke sist søndag.

– Vi hadde litt samme skjebne med karikaturstriden, selv om han var mye hardere rammet enn meg, sier sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, til VG.

Selbekk publiserte en artikkel om ytringsfrihet sammen med de 12 Muhammed-karikaturene fra den danske avisen Jyllands-Posten i 2006.

Han ble utsatt for drapstrusler etter publiseringen, og det var store demonstrasjoner og voldsaksjoner i Midtøsten, der blant annet den norske ambassaden i ble Syria satt i brann.

Året etter publiserte Lars Vilks en Muhammed-karikatur hvor hodet til profeten sitter på en hund i den svenske avisen Nerikes Allehanda. Han ble truet på livet, og terrororganisasjonen al-Qaida ville gi 100.000 dollar i dusør til den som drepte ham.

– Det at han publiserte de etter det som skjedde i 2006 snakker for meg om det store møtet. Jeg mener det er Sveriges modigste person. Han mente dette var en viktig debatt; hvordan vold og trusler får oss til å innskrenke ytringsfrihet.

– Det ønsket ikke han å være en del av, og hans svar var å publisere disse tegningene. Det har jeg stor respekt for, sier Selbekk.

Senest i 2010 ble syv personer pågrepet i Irland, mistenkt for å ha planlagt å drepe Vilks og i 2015 ble han utsatt for et attentatforsøk i København da han deltok i et debattmøte.

– Jeg var i 70-årsdagen hans for fem år siden. Det var litt symptomatisk med han at det ikke kunne gå av stabelen i Sverige, men den danske støttekomiteen hans arrangerte i København. Der den festligheten foregikk var bevoktet som en festning. Det var en mann som levde med en pris på hodet, sier Selbekk.

