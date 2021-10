annonse

annonse

Det er ikke utenkelig at Karsten Warholm (25) kommer til å delta i innendørsstevner til vinteren.

OL-vinneren har i hvert fall ett stevne som han kommer til å stille på.

– Det er i mitt eget stevne i Ulsteinvik i januar, og så får vi se om det blir noen andre stevner innendørs. Det blir kanskje noen muligheter til å løpe 400 meter uten hekk. Men jeg skal være selektiv, det skal jeg, sier Warholm til NTB.

annonse

Han var nylig med i et arrangement i regi av samarbeidspartner Felleskjøpet på Økern portal i Oslo, og det var i den forbindelse at NTB fikk prate med ham.

Akkurat nå er det noen roligere dager på verdensrekordholderen og OL-vinneren på 400 meter hekk fra Tokyo i sommer.

Mindre

– Jeg trener mindre, men jeg trener for å holde meg i gang. Vi har den filosofien om at hvis du tar én måned fri, så må du bruke én måned på å komme deg opp igjen på det nivået du var. Da er det gått to måneder. Vi vet at du ikke kan skusle bort så mye tid om du skal prestere. Derfor blir noen uker med roligere intensitet og det vi kaller vedlikeholdstrening.

annonse

25-åringen forklarer hvorfor det er avgjørende.

– Det er viktig å hente seg inn og lytte til kroppen. Hvis du ikke lytter til kroppens signaler, så får du på et aller annet tidspunkt en regning som er kjip. I midten av oktober er jeg nok i gang igjen.

Mye som venter

– Hva blir viktig i de neste månedene?

– Det er VM og EM neste år, og så er det VM igjen i 2023. Året etter er det nytt OL, og året etter der igjen et nytt VM. Det neste året det er litt rolig med «bare» EM, er i 2026. Vi har nok å se fram til, og jeg liker det. Det gir all mulighet til å motivere seg.

Warholm ser fram til å innta den normale treningshverdagen på ny. Som toppidrettsutøver er det også flest av de normale dagene.

– Jeg bare gleder meg til å fortsette å være en friidrettsutøver og forhåpentlig som en av de mer etablerte etter hvert. Jeg skal selvsagt forsøke å holde posisjonen min.

Går alt etter planen, er det all grunn til å vente flere medaljer for en av Norges aller største idrettsmenn.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474