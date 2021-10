annonse

Merkel har feilet totalt med å forberede Tyskland og Europa på realpolitikkens nådeløse retur i internasjonale relasjoner. Vestmaktene står derfor i en svakere geopolitisk posisjon globalt som et resultat av hennes lederskap.

«Hyllekoret» har talt. Lovprisingen av Angela Merkel i Vestens liberale presse har – ikke overraskende – ikke latt vente på seg. I det ene innlegget etter det andre blir hun fremhevet som den liberale verdensordenens – og den frie verdens – siste beskytter, i det den er under angrep fra illiberale krefter verden rundt.

Men sett fra et realpolitisk perspektiv ignorerer en slik analyse viktige fakta som fører til motsatt konklusjon. Ved å fornekte den prekære tilstanden i internasjonale relasjoner, har Merkel faktisk bidratt til å svekke liberale demokratiske verdier globalt med sin politikk. Den liberale regelbaserte verdensordenen har ligget på dødsleiet over en lengre periode, enn så lenge uten mulighet til å vekkes til liv igjen, uansett hvilken politisk linje Merkel ville ha fulgt.

Merkel har nektet å gi slipp på denne forbigåtte æraen, med svært uheldige geopolitiske konsekvenser. Ved å spille etter de gamle reglene som andre (autokratiske) makter i stor grad ignorerer, har Merkel åpnet opp svakheter som fiender av liberale demokratiske styresett – interne og eksterne – ikke har nølt et sekund med å utnytte. Det kan grovt sammenlignes med å spille poker med åpne kort når motstanderne holder dem tett til brystet.

Mens internasjonale organisasjoner stadig mister relevans, ignoreres folkeretten i større og større grad av det internasjonale systemets viktigste aktører, og erstattes gradvis av den sterkestes rett. Videre, grunnet mye intern polarisering og skuffende økonomiske vekstrater, fortsetter (vestlige) demokratiske styresett å miste attraktivitet sammenlignet med autokratiske systemer. For å snu utviklingen må det derfor skje et paradigmeskifte i strategisk tankegang hos vestmaktene for å best beskytte liberale og demokratiske verdier globalt.

I det den regelbaserte liberale verdensordenen tar sine siste åndedrag, og et nytt – mer sjåvinistisk system – tar dens plass, burde det nå handle om å redde stumpene til en forbigått æra. I takt med at autokratiske krefter vokser seg sterkere i det internasjonale systemet, mens internasjonale institusjoner samt folkeretten stadig svekkes, må det derfor utformes en ny politikk for å gjøre liberale demokratiske styresett mer attraktive sammenlignet med autokratiske systemer.

I denne sammenhengen blir det meningsløst å sverge til universalistisk tankegods og utdaterte politiske konsepter i møtet med den autoritære bølgen, som Merkel i stor grad har gjort. Gitt den opplagte impotensen til liberale internasjonale organisasjoner og institusjoner, gir det mye mer logisk mening fra et realpolitisk perspektiv å satse på å styrke de liberale demokratiske nasjonalstatene vis-à-vis sine autoritære motparter – for å best beskytte liberale demokratiske verdier globalt.

Ved å ignorere geopolitikkens nådeløse retur i internasjonale relasjoner og sette sin lit til en forbigått æra, har Merkel sviktet med å posisjonere Tyskland og Europa i møtet med denne nye globale politiske virkeligheten. Gitt Berlins sentrale posisjon og store innflytelse i Vesten, har hun derfor forårsaket store skader på Tysklands, Europas og vestmaktenes realpolitiske interesser vis-á-vis deres autoritære rivaler i det globale systemet.

Åpen dør

For det første, skapte Merkels «åpne dør»-politikk vis-à-vis syriske flyktninger i 2015 flere problemer enn den løste. Selv om beslutningen – isolert sett – var riktig fra et pliktetisk perspektiv, blir slutningen en helt annet ved å bruke konsekvensetisk analyse.

Flere eksperter peker for eksempel på beslutningen som en avgjørende faktor for at Brexit til slutt fant sted, som bidro til å splitte vestmaktene innenfra. Uavhengig av hva man mener om EU, var Storbritannia etter de fleste målestokker et EU-medlem som var en pådriver for mer realpolitisk tankegang i Brüssel. London kunne derfor ha vært en viktig brikke i å gjøre de nødvendige reformene innad i EU, som må til for at unionen best skal håndtere de akutte sikkerhetspolitiske utfordringene som Europa nå står ovenfor i det 21. århundret.

Videre, ved å gi inntrykk av at det så å si var fritt frem for alle som ønsket å komme seg til Tyskland, utløste avgjørelsen en ny flodbølge av nye migranter fra hele verden, som i veldig mange tilfeller ikke hadde grunnlag for asyl. Ikke bare ble asylinstitusjonen i sin opprinnelige form aldri opprettet for å ta imot slike enorme folkemigrasjoner, men det viste seg også raskt at det ikke var bærekraftig fra et politisk perspektiv å ta inn millioner av migranter til Tyskland og Europa i året.

Da migrantstrømmene ikke viste noen tegn til å avta – heller motsatt – var Merkel derfor helt sentral i utformingen av EUs politiske hestehandel med Tyrkias sterke mann, Recep Tayyip Erdogan. For å stoppe innvandringsflodbølgen – som hun selv var ansvarlig for å starte – besluttet Merkel seg for å bestikke Tyrkias president med enorme summer penger for å holde migrantene vekk med makt.

En slik beslutning er stikk i strid med stipuleringene i den europeiske flyktningkonvensjonen, som hun innledningsvis forsøkte å beskytte. Det som i prinsippet var en beslutning for å verne om menneskeverd og menneskerettigheter, endte derfor med å ha motsatt effekt. Beslutningen bidro til å undergrave asylinstituttet som den var ment til å beskytte.

Svakhet

Beslutningen førte også til svært alvorlige negative geopolitiske konsekvenser for Europa som helhet. I realpolitikkens verden, med historien som vitne – tenk Chamberlain og Hitler – blir slik ettergivenhet ovenfor autokratiske krefter alltid tolket som svakhet av sterke ledere med ekspansjonistiske tendenser.

Merkel ga derfor Tyrkias president blod på tann og bidro til å gjøre ham stadig mer utilregnelig innen en rekke geopolitiske områder. Ikke bare fortsetter Erdogan å utpresse europeiske land for penger gjennom å true med flyktningspørsmålet, men et annet resultat av ettergivenheten i denne hestehandelen er at Erdogan nå føler at han nærmest har en fri hånd til å gå på militaristiske eventyr, uten at det får noen ordentlige negative politiske konsekvenser.

Ikke bare har Tyrkia injisert seg selv militært i Libya og Syria, men Ankara spilte også en sentral rolle for at Aserbajdsjan gruset Armenia i den andre krigen om Nagorno-Karabakh i 2020. Viktigst av alt fra et europeisk sikkerhetspolitisk perspektiv er likevel at Erdogan nå har begynt å aktivt utfordre den territoriale integriteten til EU-landet Hellas. Ved å sverge til at han vil «rive i stykker umoralske kart», er grensene mellom Tyrkia og Hellas, som ble fastslått i 1923 ved Lausanne-traktaten, under press for første gang på ett århundre.

Det trengte ikke å være sånn. Gitt Tysklands (og EUs) posisjon som Tyrkias desidert viktigste handelspartner, kunne Merkel ha valgt en mer konfronterende linje – gjennom økonomiske straffesanksjoner – for å tvinge Erdogan til mer moderasjon, om ikke full servilitet.

Kommunist-lefling

Det stopper ikke der. I møtet med fremveksten til det totalitære Kina under Xi Jinping, har Merkel sverget til det feilede og utdaterte konseptet kjent som «forandring gjennom handel», i et forgjeves forsøk på å forandre atferdsmønsteret til det kinesiske regimet.

For å ta del i Kinas eventyrlige økonomiske vekst til nærmest enhver pris, har hun nektet å ta et oppgjør med Xis ekspansjonistiske politikk og alvorlige menneskerettighetsbrudd. Hun har på denne måten ignorert Tysklands egne verdier og historiske ansvar som et resultat av folkemordet begått under Nazi-tiden, og i stedet prioritert kyniske tyske forretningsinteresser.

Berlin har i stor grad valgt å lukke øynene til svært urovekkende autokratiske politiske utviklinger i Kina under Xi-regimet for å få preferansebehandling for tyske firmaer i det enorme kinesiske markedet. Det pågående folkemordet i Xinjiang; eroderingen av demokratiske rettigheter i Hongkong; gjeldsfellediplomati; fremveksten av overvåkningskapitalismen; ikke-eksisterende samarbeidsvilje med tanke på åpenhet rundt opphavet til Covid-19; eller Beijings ekspansjonistiske politikk i Sør-Kinahavet og Himalaya, virker ikke å ha betydd noe for Merkel-regjeringen – så lenge de store tyske firmaene har fått selge forbrukerproduktene sine i verdens mest folkerike land.

Merkel har derfor vært en av hovedårsakene til at vestmaktene ikke har kunnet utarbeide en felles politisk front med tanke på hvordan de skal forholde seg til fremveksten av Xis stadig mer ekspansjonistiske og totalitære Kina. Gitt Tysklands sentrale rolle som en av Vestens viktigste land og EUs de facto leder, har Merkel derfor vært en geopolitisk verkebyll for koalisjonen av demokratiske land som nå forsøker å stå opp mot Beijing. Ved å glatt ignorere Xis totale forakt for folkeretten og etablerte internasjonale normer, og insistere på å forfølge en forsonende politisk linje ovenfor Beijing, har Merkel også bidratt til å undergrave folkeretten.

Merkels politiske beslutninger har kanskje ført til stabilitet på kort sikt, men på mellomlang og lang sikt gjør en slik konfliktskyhet vanskelige politiske problemstillinger alltid mer akutte. I realpolitikkens anarkistiske verden burde slike konfrontasjoner alltid tas på et tidlig tidspunkt for å unngå å fremstå som svak og derfor gjøre vondt verre.

For mye ettergivenhet overfor autoritære krefter har aldri ført noe godt med seg.

