annonse

annonse

Etter mye intern strid innad i Det demokratiske partiet om størrelsen på Bidens statlige signaturinvesteringsprosjekt – «Jobb og familieplanen» – står Sanders på sitt.

Den venstreorienterte demokratiske senatoren fra Vermont sa søndag under et intervju på ABC News’ «This Week» at hans første plan om en investering på totalt 6 billioner dollar «sannsynligvis var for lite», og at den nåværende pakken på 3,5 billioner dollar i sosiale utgifter «burde være et minimum.»

– De 6 billionene dollar som jeg opprinnelig foreslo var sannsynligvis for lite. 3,5 billioner bør være et minimum. Men jeg aksepterer at det må handle om å gi og ta, sa Sanders og refererte til prislappen på 6 billioner dollar som han fremmet i sommer.

annonse

– Meningsmåling etter meningsmåling viser at det vi gjør er akkurat det amerikanske folket ønsker. Det er ikke det de store pengeinteressene ønsker, ikke det lobbyisten ønsker. Det er det det amerikanske folket vil ha, la han til.

Intern strid

Det demokratiske partiet kjemper en intern kamp om hvor mye penger som skal brukes på «Jobb og familieplanen». I denne sammenhengen har Biden-administrasjonen fremmet et forslag om å bruke én billion dollar på infrastruktur, i tillegg til 3,5 billioner på sosiale tjenester. Lovforslaget inkluderer progressive sosiale programmer som gratis undervisning, utvidede statlige helsetjenester, samt et universelt førskoleprogram.

annonse

Les også: Demokratisk senator står fast på sitt og hindrer flertall – kan vingeklippe Bidens investeringsplan

To av Sanders demokratiske kolleger i Senatet, Joe Manchin og Kyrsten Sinema, gikk i forrige uke ut og erklærte at de ikke ville støtte et lovforslag med en slik høy prislapp, og ba om at den ble senket til 1,5 billioner dollar.

Optimist

Til tross for disse uenighetene, hadde Sanders en optimistisk tone i intervjuet, og ga uttrykk for at hans allierte innad i Det demokratiske partiet ville vinne kampen – med støtte fra en majoritet av amerikanerne.

– De vil at denne pakken skal betales ved å fjerne smutthullene som de rike og store selskapene nyter. Så vi har det amerikanske folket veldig, veldig sterkt på vår side. Vi har USAs president på vår side. Vi har 96 prosent av medlemmene av Demokratene i Representantens hus på vår side, sa han og la til:

Vi har alle unntatt to senatorer med oss på dette tidspunktet. Vi kommer til å vinne denne kampen. Vi kommer til å vedta en sterk infrastrukturpakke for å gjenoppbygge vår smuldrende infrastruktur. Og vi skal vedta en forsoningspakke, sa han.

Fristen for avstemmingen er satt 31. oktober

“We have the American people very, very strongly on our side…we’re gonna win this thing.” Sen. Bernie Sanders tells @jonkarl that he is confident the Senate will pass the budget reconciliation bill despite two Democratic holdouts. https://t.co/jjtxMk6IoC pic.twitter.com/g2PFH3OcIO — This Week (@ThisWeekABC) October 3, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse