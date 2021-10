annonse

Statsminister Erna Solberg (H) ignorerer det tragiske dødsfallet til den svenske kunstneren Lars Vilks.

Søndag døde Vilks og to av hans livvakter fra politiet etter at bilen han satt i kolliderte med en lastebil.

Politiet har startet etterforskning med mistanke om uaktsomt drap. Kjørefeltene på strekningen skal være atskildt av et wiregjerde. Fra tidligere har redningstjenesten og politiet konstatert at det skal mye til for at et kjøretøy kan passere over i det andre kjørefeltet der det er slike wiregjerder, skriver Expressen.

Resett skrev mandag om flere tilfeller av hets og jubel rettet mot Vilks dødsfall på sosiale medier både i Sverige og i Norge.

På NRKs Facebookside skrev en person at Vilks skal «brenne i helvete». Resett kontaktet NRK med spørsmål om de mange stygge kommentarene som er blitt skrevet i deres kommentarfelt, uten at statskanalen har svart.

Stille

Til tross for den tragiske ulykken og hatet som har fremkommet på sosiale medier har mange sentrale norske politikere vært stille.

Statsminister Erna Solberg har ofte sendt ut kondolanse-meldinger på sosiale medier etter diverse dødfall. Men etter Vilks død har ikke den norske statsministeren lagt ut kondolanse-melding. Den siste oppdatering er mandag kveld der hun har lagt ut et bilde av kanelboller med oppskrift.

– I dag er det kanelbollens dag, så hva passer bedre enn å dele min mormors oppskrift på bergenske skillingsboller? skriver hun.

Hatobjekt

Det har heller ikke kommet kondolanser fra den påtroppende statsministeren Jonas Gahr Støre. Støre har fått hard kritikk da han under karikaturstriden i 2006 ble oppfattet å ha kastet redaktør Vebjørn Selbekk under bussen ved å ta avstand fra publiseringen han gjorde i Magazinet.

Sylvi Listhaug (Frp) kritiserte i 2017 Støres håndtering av karikaturstriden i 2006.

– Hvilken politiker var det som hengte en norsk redaktør ut til tørk for å ha trykket karikaturene? Ja, det var Jonas Gahr Støre. En person som nå ønsker å bli norsk statsminister, sa innvandrings- og integreringsministeren i en video på sin egen Facebook-side.

Støre selv ville ikke beklage.

– Dette var en tilspisset situasjon som satte norske liv i Norge og utlandet i fare. Jeg var utenriksminister og hadde ansvaret for å håndtere den. Og jeg mener at jeg har deltatt i debatten om det etterpå. Det var en vanskelig situasjon, og vi kan lære av håndteringen, sa Støre til VG.

Frps Christian Tybring-Gjedde er en av få norske politikere som har gitt sin kondolanse.

– En av vår tids fremste forsvarere av ytringsfriheten er død, skriver Tybring-Gjedde på Facebook i det han har lagt ved et bilde av Vilks der det står «Hvil i fred».

NTB skriver at Vilks var et «hatobjekt for muslimer over hele verden». Han levde under konstant politibeskyttelse siden han lagde en tegning av profeten Muhammeds hode på en hundekropp i 2007.

De to omkomne politimennene var blant livvaktene som passet på ham.

Vilks ble utsatt for et terrorangrep i København i 2015. Da ble en mann drept og tre politifolk såret under skyting mot et debattmøte om ytringsfrihet på kulturhuset «Krudttønden» i København, der Vilks deltok. Politiet mente angrepet var et attentat rettet mot Vilks.

