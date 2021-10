annonse

annonse

FNs klimapanels siste rapport har lagt den vitenskapelige debatten død, mener journalist Elisabeth Bergskaug.

I et innlegg i Vårt Land, kalt «Klimaforsinkernes tidsalder», retter hun pekefingeren mot Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

«Det er entydig at menneskelig påvirkning har varmet atmosfæren, hav og land. Utbredte og raske endringer har forekommet,» siterer Bergskaug fra det første oppsummeringspunktet i den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel.

annonse

Med det er en mangeårig vitenskapelig debatt lagt død: Klimaendringene er her, og de er menneskeskapte, fortsetter hun.

– De som fremdeles benekter dette, såkalte klimafornektere, får stadig sjeldnere komme til orde i norske medier. Men noe av debatten om klimaendringer- og tiltak preges av en annen gruppe, som kan kalles klimaforsinkere. De bremser utslippskuttene som kreves for å holde oppvarmingen under 1,5 og 2 grader, skriver hun i Vårt Land, og peker på oljepolitikken:

– Oljepolitikken ser ut til å være en forsinkelsesmekanisme også i 2021. Onsdag trakk SV seg fra regjeringssonderingene, hvor uenighet i olje- og klima politikken ble trukket fram som en viktig grunn. Med det signaliserte SV at partiet ikke vil være med på å administrere en klimaforsinkende politikk den kommende stortingsperioden.

annonse

Les også: Stor økning i klimarelaterte miljøkatastrofer, sier FN og NTB. Men stemmer det? (+)

Men hvordan er det med Arbeiderpartiet og Senterpartiet?, spør Bergskaug, og peker på at Jonas Gahr Støre ikke vil stanse oljeletingen.

– Om en Ap/Sp-regjering likevel fortsetter med oljeleting i fire år til, og går imot de klare anbefalingene fra verdens ledende klimaforskere, kan man argumentere for at partiene er klimaforsinkere, skriver hun.

– For det kan se ut til at klimaforsinkelse er smittsomt. Når politikere signaliserer at vi fortsatt har relativt god tid, tror nok også mange velgere at vi fortsatt har relativt god tid, selv om den siste rapporten fra FNs klimapanel viser noe annet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474