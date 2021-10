annonse

Kina vil snart avduke sitt første hangarskipbaserte 5. generasjons stealth-jagerfly noensinne, som skal konkurrere med USAs F-35B og F-35C. Det vil bidra til å kunne projisere makt i fjerne strøk.

Ifølge The National Interest, har det lenge vært spekulasjoner og rapporter om at Kina utvikler en hangarskipbasert variant av 5. generasjons stealth-jagerflyet J-31. Den kinesiske avisen Global Times skrev nylig at det nye stealth-jagerflyet vil bli avdekket senere i år, og siterte sjefsdesigneren for FC-31: «I år bør folk kunne se gode nyheter om det neste generasjons hangarskipbaserte jagerflyet. Når flyet er klart, vil folk få se det,» heter det.

Ifølge tidligere publiserte bilder, ser konfigurasjonen til FC-31 veldig mye ut som en kopi av designet til F-35. Imidlertid er det lite som er kjent om de faktiske ytelsesegenskapene med tanke på hastighet, mål, våpen og sensorer, så det er lite tilgjengelig grunnlag for å sammenligne det med en faktisk F-35.

Langt bak

Det er interessant å merke seg at Kina kun har to operasjonelle hangarskip, selv om de har planer om å raskt tilføye flere hangarskip til sin stadig større flåte av krigsskip. Antallet hangarskip og antall ennå-å-bli-formelt produserte hangarskipbaserte FC-31 har derfor en lang vei å gå, før de kan utgjøre noen form for troverdig motvekt for den amerikanske marinen og marinekorpset.

US Navy opererer for eksempel hele elleve hangarskip og planlegger å anskaffe seg så mange som 273 F-35C. Lagt til denne ligningen er F-35B, et fly som kineserne ennå ikke ser ut til å ha noe tilsvarende til. I motsetning til det større F-35C som trenger en rullebane, kan F-35B plasseres på amfibiske angrepsfartøy og utføre vertikale lettinger og landinger. Dette gir enestående taktiske fordeler for 5. generasjons maritime angreps- og amfibieoperasjoner.

Det lille antallet kinesiske hangarskip, kombinert med mangelen på noe tilsvarende F-35B som kan ta av fra mindre skip, ser ut til å gjøre det ganske vanskelig for Kinas marine (PLAN) å konkurrere med US Navy med det første. Totalt sett opererer imidlertid Kina nå flere krigsskip enn den amerikanske marinen og har lenge operert sitt hangarskipbaserte J-15 jagerfly.

Bekymring

Allikevel, selv om det kinesiske hangarskipbaserte 5. generasjons jagerflyet fortsatt sannsynligvis er langt fra å kunne konkurrere med USAs F-35, er Kinas økte evne til å projisere stealth-luftangrepsmakt fra havet noe Pentagon sannsynligvis vil ta seriøst.

I det minste vil utviklingen hjelpe Kina med å nå sitt kortsiktige mål om å gå vekk fra å være en rent regional dominerende makt til en storstilt global makt med betydelig internasjonal rekkevidde. Luftangrep fra sjøbaserte hangarskip, spesielt med 5. generasjons militærfly, gir PLAN muligheten til å operere i risikable områder på måter som tidligere har vært helt umulige.

