Trossamfunnet Nordens Paganister er ledet av heksen Lena Ragnvaldsdatter Skarning.

Hun har levd som heks i over tredve år, og fått klubben registret som et trossamfunn. Det betyr at hun kan foreta ritualer som dåp og vielser. Men da hun foretok en vielse i domkirkeruinene på Hamar ble det protester. Det strider med respekten for det historisk kirkelige bygget, mener tidligere domprost på Hamar Ole Elias Holck.

Men domkirkeruinene er ikke lenger et hellig sted. Det er et museum og er underlagt Riksantikvaren. Domkirken ble oppført mellom 1150 og 1200, men ble ødelagt av svensker under Den nordiske sjuårskrigen i 1567.

– Heksevigsel er helt klart utenfor den forståelsen vi har hatt av hvordan rommet skal kunne brukes, sier Elias Holck til Vårt Land.

Han reagerer på at domkirkeruinene ble brukt til et slikt vigselsrituale, som blant annet inneholdt offergaver, mjød og røkelse. Han påpeker at kirken har en kristen kirkegrunn.

– En ting er å være ikke-religiøs, men å gå til det punktet å innføre hedenske skikker og nye guder blir den store forskjellen. Det blir et brudd med respekten for det kristelige rommet.

Men det er Riksantikvaren som eier domkirkeruinene og det er Hedmarksmuseet som står for forvaltningen av bygget. De opplyser at medlemmer av alle kirkesamfunn kan gifte seg der, samt human-etikere.

– Det er ikke opp til oss om kirkelige handlinger er kristne eller religiøse nok. Da bryter vi med vår åpenhet, at museer skal være åpne for alle. Vielser er personlig og vielser er en egen seremoni, sier Magne Rugsveen, direktør for Domkirkeodden på Hamar, og legger til:

– Juridisk sett har kirken ingen instruksjonsrett på hvordan vi bruker vernebygget. De kan verken kreve noe eller styre oss på det.

