Ifølge en omfattende rapport ble rundt 330 000 barn utsatt for seksuelle overgrep i den katolske kirken i Frankrike i en 70-årsperiode, melder NTB.

Rapporten fastslår at rundt 3 000 overgripere virket i kirken i perioden 1950 til 2020. To tredeler av dem var prester, og ca. 80 prosent av ofrene er gutter. Den uavhengige kommisjonens leder Jean-Marc Sauvé sier at tallet på ofre er et anslag basert på vitenskapelige metoder.

Rapporten er på 2 500 sider. Kommisjonen har i to og et halvt år gjort en grundig granskning av arkiver i kirken, politiet og rettsapparatet, samt intervjuet vitner.

– Konsekvensene er svært alvorlige. Rundt 60 prosent av mennene og kvinnene som ble misbrukt, har fått store problemer i sitt følelsesliv og seksuelle liv, sier Sauvé.

Kommisjonen har bestått av 22 jurister, leger, historikere, sosiologer og teologer, alle uten tilknytning til kirken. Den ble oppnevnt av den franske bispekonferansen i 2018 som svar på skandalene som har rystet den katolske kirken i Frankrike og mange andre land, og etter at pave Frans påla alle i kirken å melde fra om overgrep til sine overordnede.

Høyt antall ofre per overgriper

Olivier Savignac, som leder organisasjonen for ofre Parler et Revivre, sier at det høye tallet på ofre som hver overgriper er ansvarlig for, er spesielt gruoppvekkende for det franske samfunn og den katolske kirken. Sauvignac har selv bidratt til rapporten.

En del av kommisjonens oppdrag har vært å forsøke å finne en forklaring på de kulturelle og institusjonelle mekanismene som tillot at prester kunne fortsette i arbeidet til tross for overgrepene.

Rapporten inneholder 45 anbefalinger om hvordan overgrep kan hindres, blant annet opplæring av prester, en revisjon av Vatikanets lov for regulering av kirken, samt egne retningslinjer for å oppdage ofre og gi dem erstatning.

Rapporten offentliggjøres etter skandalen i fjor rundt presten Bernard Preynat, som ble dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt over 75 gutter i flere tiår.

– Med denne rapporten kan kirken gå til roten av dette systemiske problemet. Denne avvikerinstitusjonen må reformere seg selv, sier François Devaux, som er et av Preynats ofre.

Han mener at antall ofre som rapporten har kommet frem til er et minimum, fordi noen ofre ikke har turt å uttale seg eller har tillit til kommisjonen. Dessuten sier han at kirken ennå ikke har forstått, og fortsatt har forsøkt å nedtone sitt ansvar.

Preynat-saken i fjor førte til at den tidligere erkebiskopen i Lyon gikk av etter anklager om at han ikke meldte fra til rettsapparatet om overgrep han visste om gjennom mange år, skriver NTB.

