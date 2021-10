annonse

Årsaken er ideologisk sykkel-tullball, symbolpolitikk og ikke minst overskridelser, mener næringslivstoppen.

– I hovedstaden har ideologiske kjepphester, hodeløs symbolpolitikk og total mangel på styring, ikke minst i store prosjekter, blitt blandet sammen i en salig suppe som nå truer med å knekke kommuneøkonomien helt, skriver Jan Petter Sissener i Nettavisen.

Høsten 2015 tiltrådte det rødgrønne byrådet i Oslo med Raymond Johansen og Arbeiderpartiet i spissen, sammen med de radikale partiene SV og MDG, og med støtte fra kommunistiske Rødt.

– Dette har preget både sykehjemspolitikken, barnehagepolitikken og skolen. Alt skal med – ideologiske skylapper overtas av kommunen, samtidig som ingen resultater skal måles.

– Det er ikke så rart at ingenting skal måles, for resultatet av dette ideologiske tullballet er at kostnadene går i taket, samtidig som kvaliteten går rett ned.

– Kort fortalt øses det ut penger i øst og vest, ikke minst på miljø- og klimaområdet. Mange mil med sykkelfelt, fjerning av parkeringsplasser, stenging av gater, utemøbler nesten ingen bruker og annet fjas i gatene, som til sammen koster mange milliarder kroner.

En effekt av dette er at byen ikke lenger er for alle, mener Sissener.

– Oslo er nå en by av og for de unge hipsterne, som mener verden reddes på denne måten.

For alle andre blir hverdagen vanskeligere. Dette gjelder ikke minst bedriftene der kostnadene til transport går i taket, mens inntektene faller fordi kundene ikke har noe sted å parkere, skriver han.

– For første gang på lang tid er det nå også fall i Oslos befolkning. Årsaken til det er at mange flytter ut av byen. Det er ikke rart. Mange føler seg nå ekskludert og søker derfor lykken et annet sted.

Den kjente investoren mener at dette blir en vond spiral for kommuneøkonomien. Når familier flytter og bedrifter må stenge, faller skatteinntektene.

– Den hodeløse symbolpolitikken som ekskluderer mange, ødelegger dermed kommuneøkonomien, både gjennom store kostnader og inntektsfall.

