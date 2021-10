annonse

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har et hardkjør i vente for å få et budsjett med et Ap-Sp-stempel på i havn før jul.

Ikke før er regjeringsforhandlingene ferdige i Hurdal, før Støre og hans nye mindretallsregjering må i gang med et nytt kjør, denne gang i Stortinget.

Tirsdag 12. oktober klokka 10 stiger finansminister Jan Tore Sanner (H) opp på Stortingets talerstol for å legge fram den avtroppende regjeringens statsbudsjett for neste år.

Like etterpå vil statsminister Erna Solberg (H) meddele sin avskjed til Stortinget og kongen. Regjeringen fortsetter imidlertid som et forretningsministerium inntil den nye regjeringen er på plass.

Ny regjering og erklæring

Ifølge kilder i Ap kan de nye statsrådene bli presentert fredag 15. oktober. Kort tid etter vil Støre, nå som statsminister, lese opp den nye regjeringserklæringen i Stortinget.

Støre sa mandag at han har et visst håp om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir enige om plattformen innen utgangen av uka.

Regjeringserklæringen blir etterfulgt av debatt i Stortinget, som i år erstatter den tradisjonelle trontaledebatten. Den kommer normalt dagen etter at kongen formelt har åpnet Stortinget. I år skjer åpningen 11. oktober.

Fra da av er det full rulle for Støre og hans nye mannskap. De har bare tre-fire uker på seg til å kna en tilleggsproposisjon som kan gi de borgerliges budsjettforslag en ny retning.

Kort frist

For at Stortinget skal rekke å behandle dette før jul, må det nemlig være de folkevalgte i hende innen 10. november, ifølge Stortingets administrasjon.

Solberg-regjeringen har på sin side jobbet med budsjettet i snart ett år, og det vil ventelig være preget av tydelige borgerlige prioriteringer. Blant annet har Sanner varslet at oljepengebruken skal ned i 2022.

Det kan bli en bøyg for den nye Ap-Sp-regjeringen, som jo må finansiere sine politiske gjennomslag og valgløfter over statsbudsjettet.

Da Høyre og Frp overtok regjeringskontorene i 2013 etter åtte rødgrønne år, økte de bruken av oljepenger for blant annet å gi rom for symboltunge skatte- og avgiftskutt.

Bindinger

– Det ligger veldig mange bindinger fra Høyre, Venstre og KrF i det budsjettet som kommer nå. Så må vi få justert det vi kan innenfor de ukene som opplegget legger opp til. Men sånn er det norske systemet. Vi får bruke tida godt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortinget venter harde forhandlinger, først med SV, som krever gjennomslag for saker de ikke fikk gehør for i regjeringssonderingene i Hurdal.

– De tingene som de ville at vi ikke skulle forhandle om i regjeringsforhandlingene, står vi fritt til å forhandle om i Stortinget, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB nylig.

Skatt og olje er blant sakene det kan bli strid om.

Ti dager

Etter at budsjett og tilleggsproposisjon er overlevert Stortinget, har de folkevalgte ti dager på seg til å behandle saken. Etter planen skal finanskomiteen levere sin innstilling 20. november.

Budsjettvedtakene for hvert enkelt departement skal være klare innen 15. desember, i god tid innen de folkevalgte tar juleferie 21. desember.

Men tidsplanen kan fort ryke. I år med mindretallsregjeringer er det vanlig at datoene blir skjøvet på, ikke minst fordi regjeringen må forhandle med partiene på Stortinget om støtte til budsjettet, opplyser Stortingets administrasjon.

Fakta om høstens budsjettprosess

* 12. oktober: Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger fram regjeringens forslag til budsjett for 2023 i Stortinget.

* Solberg-regjeringen søker deretter avskjed, men fortsetter som forretningsministerium inntil Ap-leder Jonas Gahr Støres regjering er klar til å ta over.

* Støre-regjeringen legger fram sin regjeringserklæring i Stortinget, etterfulgt av erklæringsdebatt. Dette kan skje 18.–19. oktober.

* 10. november: Siste frist for Støre-regjeringen til å legge fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for Stortinget.

* 20. november: Finanskomiteen skal etter planen levere sin innstilling til statsbudsjettet. Budsjettdebatten i Stortinget holdes vanligvis i begynnelsen av desember.

* 15. desember: De enkelte fagkomiteene skal ha gjort sine budsjettvedtak.

* 21. desember: Siste dag i Stortinget før juleferien.

