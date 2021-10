annonse

annonse

Jonas Gahr Støre ønsker å bremse innvandringen. Men Vårt Land hevder at Ap bare har 27 prosent av befolkningen i ryggen, og kun 24 prosent av egne velgere.

Med SV ute av regjering har Ap planer om å stramme inn: 1) Asylsøkere skal få midlertidig opphold, ikke permanent. 2) Flyktninger skal lettere miste oppholdstillatelse. 3) Asylsøkere skal få behandlet søknaden utenfor Europa. 4) Det skal bli vanskeligere for flyktninger å få ektefelle og barn hit.

Men Vårt Land skriver at alle innstramningene er imot befolkningens vilje.

annonse

– Det som bør uroe Støre og hans påtroppende regjering, er at eventuelle innstramminger går på tvers av folkets vilje.

Les også: La oss hjelpe migrantene på Lesvos – HJEM (+)

Tallene har avisen hentet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som har ansvar for å iverksette regjeringens integreringspolitikk. De har skrevet en 147 sider lang rapport: «Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge, Integreringsbarometeret».

annonse

– 40 prosent av den norske befolkning mener dagens politikk er for stram, mens kun 27 prosent mener den bør bli strammere. 33 prosent mener dagens politikk er passe streng. Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ble tatt opp før de to siste innstramningene på tampen av 2020, skriver Vårt Land, og sier at ifølge rapporten så vil vi ikke ha innstramninger:

– Det som særlig bør uroe Ap-leder Støre er at dersom han strammer inn, er han på kollisjonskurs med sine egne velgere. Disse er mer liberale enn partiets sentrale linje. Kun 24 prosent av dem ønsker en strammere politikk. Hele 35 prosent ønsker en mer liberal politikk, mens 41 prosent er fornøyd med dagens nivå før desember 2020.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474