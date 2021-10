annonse

Det kom ikke som en overraskelse at en fra Fremskrittspartiet (FrP) uttaler seg om hijab og tilbød en ung jente penger hvis hun tok den av. Tidligere har også FrP uttalt seg negativt om minoriteter, skriver Umera Tariq i Utrop.

– En påminnelse om at friheten finnes både med og uten hijab. At hijab ikke nødvendigvis er «torpedo mot den vennskapelige og frie omgangen mellom kjønnene». At kvinner og unge jenter som velger å ta på seg hijaben også kan gjøre dette fordi de ønsker det, og ikke nødvendigvis fordi de blir tvunget til det, skriver Umera Tariq i Utrop, og legger til at det ikke alltid er frivillig:

– Det er ingen hemmelighet at det finnes tilfeller hvor jenter faktisk blir tvunget til å bruke hijab, men å skjære alle over én kam – er en skam.

Umera Tariq skriver at demokrati handler om folkesuverenitet, frihet og fellesskap, men når en godt voksen mann som Christian Tybring-Gjedde tilbyr en ung jente penger for å ta av seg hijaben, mener Tarig at man er på ville veier og langt unna demokratiets kjerne. Hun sammenligner det med penger for å kle av seg, og mener at det ikke har noen plass i demokratiske prosesser.

– Så når kvinnelige stortingsrepresentanter med hijab sitter på Stortinget, synes jeg du skal ta dem imot med åpne armer, og om det plager deg så inderlig å se hijaben, så spar tusenlappen din. Bruk den heller på fornuften. Skaff deg innsikt – det skal mer enn en tusenlapp til. Og den viktigste gaven du kan gi oss er å ta oss imot med åpne armer og akseptere oss slik vi er.

