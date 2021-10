annonse

Folkhälsomyndigheten i Sverige opplyser i dag at de har stanset bruken av Modernas vaksine mot covid-19 for personer som er under 30 år gamle.

Ifølge en pressemelding fra de svenske helsemyndighetene idag har de for sikkerhets skyld valgt å stoppe bruken av Modernas vaksine Spikevax midlertidig på grunn av opplysninger om fare for økt risiko for betennelse på hjertemuskel eller hjertesekk. Risikoen for å bli rammet av denne bivirkningen anses imidlertid å være veldig liten.

Hjertemuskelbetennelse (myokardit) og hjertesekkbetennelse (perikardit) går oftest over av seg selv, men symtomene bør undersøkes av lege, skriver helsemyndighetene i pressemeldingen.

Tilstanden oppstår oftest blant unge menn i forbindelse med virusinfeksjoner som covid-19. I 2019 ble rundt 300 personer under 30 år behandlet på sykehus for hjertemuskelbetennelser. Personer under 30 år skal i stedet få Pfizer, der forekomsten av denne type bivirkning skal være lavere.

Legemiddelverket sier de overvåker tilfeller av perikarditt og myokarditt i Norge, og følger veldig nøye med på utviklingen.

– I Norge er det FHI som må ta stilling til bruken av Moderna-vaksinen framover. Legemiddelverket sørger for bivirkningsovervåking, og FHI kjenner til alle våre data, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Dagbladet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at de vil følge opp problemstillingen i Norge og det er allerede kommet anbefalinger fra FHI om bruk av Pfizer-vaksinen fremfor bruken av Modernas vaksine på unge under 30 år, fordi man ifølge Nakstad ser en noe kraftigere immunrespons ved bruk av Moderna-vaksinen enn ved bruk av Pfizer-vaksinen.

– Dette ser ut til å gjelde uavhengig av hvilken mRNA-vaksine som ble gitt som første dose, mener FHI.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI understreker igjen anbefalingen om at ungdom under 18 år vaksineres med Pfizer-vaksinen Comirnaty uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose.

– De som har blitt vaksinert nylig med første eller andre dose av Modernas vaksine, trenger ikke bekymre seg. Risikoen er veldig liten, men det er godt å vite hvilke symptomer du må være årvåken overfor, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i pressemeldingen.

