Mandag formiddag la Erlend Wiborg ut en status på Facebook til minne om Lars Vilks. Reaksjonene han fikk på egen side sjokkerer ham.

– Hva feiler det visse folk? Det å juble over at en kunstner og to politifolk omkom i det som sannsynligvis var en trafikkulykke er kvalmende, makabert og skammelig. Lars Vilks var en utrolig tøff person som ikke lot seg presse av islamister og andre til å oppgi sin ytringsfrihet. Han kom på dødslisten til al-Qaida og måtte leve resten av livet under sterk beskyttelse. Dette da han tegnet en tegning… skrev Wiborg.

Ikke før han hadde påpekt det han mente var skammelig, kom det samme i hans eget kommentarfelt. Her et lite utdrag av de mange titalls kommentarene som ble postet der.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er en av dem som tar avstand fra det han ser av reaksjoner fra enkelte muslimer.

– Den ekstreme islamismen har dessverre mer støtte blant nye landsmenn enn det vi ofte liker å tro, skriver han i tråden til Wiborg.

Mange andre lar seg også opprøre:

– Ja, det er skremmende, og det er tvilsomt at det får noen konsekvenser for dem. Ser på Twitter at det ikke bare er emojier som blir brukt, der er det skikkelige hatmeldinger en ikke skulle tro at folk som hadde flyktet fra elendigheten og til oss ville uttrykt. – Med slike holdninger har de ingenting å gjøre i siviliserte land. Dersom vi hadde uttalt/uttrykt oss på samme måte overfor noen av disse, hadde nok politiet stått på døren før punktumet i ytringen var satt, skriver en annen.

– Slike reaksjoner er IKKE greit, uansett hvem som dør. Enten det er flyktninger som drukner, eller som her en kunstner som sto opp for ytringsfriheten! Dette skaper rasisme og viser at rasismen går begge veier. Trist…, skriver en annen.

Erlend Wiborg sier til Resett at reaksjonene må få oss til å våkne. Han er enig med Selbekk i den ekstreme islamismen er mer utbredt enn mange tør innrømme overfor seg selv.

– Det er i norske muslimers interesse å gjøre noe med dette, sier Wiborg. – De må være med å rydde opp i egne rekker.

Wiborg mener ytringsfriheten er noe alle som bosetter seg i Norge må akseptere uavkortet.

– Ingen religioner kan være fritatt, sier han.

Han sier til Resett at han har latt kommentarene stå på sin egen Facebook-side for å ha en dokumentasjon på det som har kommet.

– Vi kan ikke feie dette under teppet, derfor har jeg latt kommentarene stå og jeg har heller konfrontert de det gjelder, sier han.

Wiborg mener også mediene har et ansvar.

– Det er nesten bare på sosiale medier og i såkalt alternative medier at man i det hele tatt påpeker disse forkastelige reaksjonene. De etablerte mediene virker å ha berøringsangst, sier han.

– Hvis vi ikke en gang kan erkjenne at problemet eksisterer, er det ikke mulig å finne løsninger heller, avslutter stortingsrepresentanten.

