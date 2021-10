annonse

Franske lovgivere har enstemmig stilt seg bak et forslaget om å forby såkalt konverteringsterapi mot LHBT-personer, samt å straffe dem som praktiserer det. I Norge ligger et langt mindre omfattende forslag til regulering av konverteringsterapi, ute til høring.

Konverteringsterapi er pseudovitenskapelige, behandlingslignende handlinger, som har som formål å få LHBT-personer til å forandre eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, både gjennom psykologiske, fysiske og åndelige metoder.

Den omstridte terapien handler særlig å omvende homofile eller bifile personer til personer med heterofile følelser og praksis. I dag begrunnes terapien hovedsakelig teologisk; både i katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom, og i islam, blir homoseksualitet fordømt som synd.

I Norge har det i hovedsak vært små religiøse samfunn som har bedrevet konverteringsterapi av homofile, men også tidligere biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, argumenterte i et møte med Åpen Kirkegruppe for at homofile og lesbiske kan få hjelp til å endre sin seksuelle orientering. Kvarme har senere beklaget at utspillet har skapt usikkerhet om homofile blir akseptert med sin legning, og hevdet at hans uttalelse ikke var ment som et råd.

– Konverteringsterapi er beklagelig. Det forårsaker enorme lidelser, sa helseminister Oliver Veran da den franske nasjonalforsamlingen enstemmig stemte for forslaget.

Forslaget skal nå en tur innom det franske senatet før det blir endelig vedtatt. Blir forslaget like godt mottatt der, vil heretter alle aktører i Frankrike som praktiserer den omstridte terapien kunne straffes med både fengsel og bøter.

Også i Norge har konverteringsterapi vært sterkt kritisert, men KrF har vært bekymret for at et forbud skal true trosfriheten. Den 2. juli 2021 sendte Kulturdepartementet ut et forslag om lovregulering av konverteringsterapi på offentlig høring. Her foreslås det blant annet at man skal innføre et forbud mot konverteringsterapi av barn under 16 år, men at man gjennom høringen vil vurdere om det skal gjelde opp til 18 år.

Da debatten om forslaget til å regulere konverteringsterapi pågikk for fullt i Norge i sommer påsto kultur og likestillingsminister Abid Raja at det ikke var mulig for regjeringen å legge frem et mer omfattende lobforslag mot behandlingsmetoden og sa blant annet:

– Vi foreslår et totalforbud for konverteringsterapi for barn. Likevel setter menneskerettighetene grenser for hvor langt staten kan gå inn og regulere voksne, samtykkende menneskers valg – selv om man mener at valget er ugreit, skadelig og forkastelig.

Høringsfristen for det norske forslaget går ut 15. oktober i år.

