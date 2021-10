annonse

annonse

Onsdag gikk stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) ut i Resett og stilte spørsmål ved norske mediers manglende dekning av jubelen fra mange muslimer over nyheten om at kunstneren Lars Vilks var død. Arne Jensen i Redaktørforeningen er ikke enig at disse reaksjonene har en nyhetsverdi.

– De er neppe lovstridige, sier han.

Vilks har levd med dødstrusler siden han tegnet profeten Muhammeds hode på en hundekropp i 2007. Al-Qaida utlovet en belønning på 100.000 dollar til de som tok livet av Vilks og i 2015 ble han utsatt for et drapsforsøk i København.

annonse

Så vel i Sverige, som i Norge og internasjonalt kom det jublende reaksjoner fra muslimsk hold over nyheten.

Les også: Jubler over Lars Vilks død: – Ser dere hva som skjer når noen gjør narr av vår religion?

Det fikk Erlend Wiborg til å reagere:

annonse

– Hva feiler det visse folk? Det å juble over at en kunstner og to politifolk omkom i det som sannsynligvis var en trafikkulykke er kvalmende, makabert og skammelig, skrev han på Facebook.

Og reaksjonene lot heller ikke vente på seg på Wiborgs tråd. Det ble lagt ut bilder av mennesker som lo og latteremojier.

Wiborg synes det er merkelig stille om disse reaksjonene i de etablerte mediene.

– Det er nesten bare på sosiale medier og i såkalt alternative medier at man i det hele tatt påpeker disse forkastelige reaksjonene. De etablerte mediene virker å ha berøringsangst, sa han til Resett og la til:

– Hvis vi ikke en gang kan erkjenne at problemet eksisterer, er det ikke mulig å finne løsninger heller.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk skrev følgende på tråden til Wiborg:

– Den ekstreme islamismen har dessverre mer støtte blant nye landsmenn enn det vi ofte liker å tro, skriver han i tråden til Wiborg.

Også samfunnsdebattanten Mina Bai var ute på Facebook og reagerte på medienes manglende dekning av disse reaksjonene.

annonse

– Når en kunstner som Lars Viks dør på tragisk vis, er det fest på kommentarfeltene for mange muslimer, skrev Bai på Facebook.

Hun mente videre at mediene var «overfokusert på hva folk sier på kommentarfeltet», men at de var helt «tause» om reaksjonene fra muslimer.

– Trist og ganske opprørende

Resett har laget flere saker om disse reaksjonene, men med unntak av Nettavisen som laget en sak etter hvert kan vi ikke se at de andre mediene har dekket det. Vi tok derfor kontakt med Arne Jensen, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Jensen tok seg tid til å svare selv om han er på høstferie.

– Ser du at Resett har et poeng når vi påpeker at de etablerte mediene unnlater å skrive om gledesytringer blant norske muslimer etter Lars Vilks død?

– Generelt vil jeg si at Lars Vilks fikk sitt liv endret og delvis ødelagt fordi han brukte sin ytringsfrihet. Han betalte en høy pris for å utøve noe som ikke bare er en menneskerett, men en viktig funksjon i et demokratisk samfunn. At det jubles over dette blant enkelte i kommentarfeltene, synes jeg er både trist og ganske opprørende. Samtidig vet vi som følger litt med at i kommentarfeltene kan man finne de mest utrolige utsagn. Hvorvidt man skal lage journalistikk på enkelte kommentarfelt i forbindelse med Lars Vilks død er et spørsmål verken jeg eller NR blander oss borti. Jeg tviler for øvrig på om de kommentarene Resett har løftet frem er lovstridige. At en del av dem de er smakløse er for min del åpenbart, sier Jensen.

– Er det noe i inntrykket en del av gir uttrykk for i kommentarfelt og sosiale medier om at norske medier er mer opptatt av å påpeke hets, sjikane og påfallende uttalelser når det er etniske nordmenn som står for dem enn når det er norske muslimer som står bak?

– Nei, det mener jeg det ikke er dekning for. Det er ytterst sjelden at enkeltinnlegg i kommentarfeltene blir gjenstand for journalistikk. I den grad det gjelder «etniske nordmenn», så er det jo ikke fordi de er etniske nordmenn, men fordi meningene er ekstreme og noen ganger lovstridige. Men det skjer jo sjelden. Skulle man lagt denne malen til grunn, så kunne norske medier laget saker hver eneste dag på formuleringer i kommentarfeltene fra etniske nordmenn på ytre høyre. For øvrig aksepterer jeg ikke at det går et skille mellom «etniske nordmenn» og «norske muslimer». Slik jeg ser det handler det om ytterliggående etniske nordmenn og ytterliggående muslimer (islamister).

– Hvis du er enig i premisset: Hvorfor skriver ikke norske medier mer om muslimers reaksjoner?

– Som det fremgår ovenfor så er jeg usikker på om jeg aksepterer ikke premisset. For øvrig må den enkelte redaktør svare på hvorfor man skriver om det ene eller andre – eller ikke gjør det.

– Har du fått med deg de kommentarene vi referere til på Resett?

annonse

– Ikke før nå, men at disse holdningene finnes er ikke noe nytt.

– Var Lars Vilks en ytringsfrihetsforkjemper?

– Definitivt!

– Er det et spesielt problem med islam når det gjelder aksept for en vestlig forståelse av ytringsfriheten?

– Jeg mener problemet er ytterliggående muslimer, eller – for den saks skyld – ytterliggående representanter for andre religioner og ideologier. Å gjøre dette til et islam-problem er å lure oss selv, sier Arne Jensen avslutningsvis.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474