Kommer med oppsiktsvekkende påstander om Kinas interneringsleirer mot uigur-minoriteten i Xinjiang-provinsen.

Den tidligere kinesiske politidetektiven kommer med de eksplosive uttalelsene i et nylig tre timers intervju med CNN. Han forteller om hundrevis av kinesiske politifolk bevæpnet med rifler som gikk fra uigur-hus til hus i den vestlige delen av Kina, hvor de trakk folk fra hjemmene sine, satte håndjern og hette på dem og truet med å skyte dem hvis de gjorde motstand:

– Vi tok dem alle med makt over natten. Hvis det var hundrevis av mennesker i ett fylke i et område, måtte vi arrestere hundrevis av mennesker, sier han.

Eks-detektiven som har blitt varsler forblir anonym og blir bare identifisert som «Jiang», tilsynelatende for å beskytte familiemedlemmene hans som forblir i Kina.

Torturkampanje

Jiang avslører sjeldne detaljer om det han beskriver som en «systematisk torturkampanje mot etniske uigurer i regionens interneringsleirsystem», som Kina har nektet for at eksisterer i en årrekke.

– Spark dem, slå dem til de har blåmerker og er hovne, sier Jiang og forklarer hvordan han og hans kolleger pleide å forhøre fanger i politiets interneringssentre.

I løpet av sin tid i Xinjiang hevder Jiang at hver eneste nye internert fange ble slått under avhørsprosessen – inkludert menn, kvinner og barn helt ned til 14 års alderen.

Metodene inkluderte å lenke folk til en «tigerstol» av metall eller tre, som omtales som «stoler designet for å immobilisere mistenkte». Han snakker videre om å henge mennesker fra taket, seksuell vold, elektrisk støt og vannboarding. Innsatte ble ofte tvunget til å holde seg våkne i flere dager, og nektet mat og vann, ifølge Jiang.

– Alle bruker forskjellige metoder. Noen bruker til og med brekkjern, eller jernkjeder med låser. Til de kneler på gulvet og gråter, sier han.

Tvangsinnrømmelser

Jiang påstår at politiet tråkket på de mistenktes ansikt og be dem om å innrømme skyld. De mistenkte ble anklaget for terrorbrudd, men Jiang mener at «ingen» av de hundrevis av fangene som var involvert i arrestasjonen hadde begått en forbrytelse.

– De er vanlige mennesker, sa han.

Torturen i politiets interneringssentre stoppet først da de mistenkte tilsto, påstår Jiang. Etterpå ble de vanligvis overført til et annet anlegg, som et fengsel eller en interneringsleir bemannet av fengselsvakter.

Ikke uavhengig bekreftet

For å hjelpe til med å bekrefte sitt vitnesbyrd, viste Jiang CNN sin politiuniform, offisielle dokumenter, fotografier, videoer og identifikasjon fra sin tid i Kina, hvorav de fleste ikke kan publiseres for å beskytte identiteten hans. CNN har sendt detaljerte spørsmål til den kinesiske regjeringen om anklagene hans, så langt uten svar.

CNN kan ikke uavhengig bekrefte Jiangs påstander, men skriver at flere detaljer om hans erindringer gjenspeiler erfaringene til to uiguriske ofre CNN intervjuet for dette intervjuet. Mer enn 50 tidligere innsatte i leirsystemet ga også lignende vitnesbyrd til Amnesty International for en rapport på 160 sider som ble utgitt i juni, «Like We Were Enemies in a War’: China’s Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang.»

