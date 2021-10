annonse

Oliver Solberg, sønnen til Petter Solberg, får fast plass i rallysportens ypperste konkurranse fra neste sesong.

20-åringen blir flyttet opp til WRC-nivået fra neste sesong, opplyser Hyundai-laget hans.

– En fantastisk mulighet, men samtidig et stort steg for en 20-åring. Jeg har drømt om å kjøre i rally-VM så lenge jeg kan huske. Absolutt alt jeg har gjort hittil, fra crosskart via rallycross og underklassene i rally, har vært med ett mål for øye: Å få sete i en fabrikksbil i rally-VM, sier Solberg.

Solberg som er norsksvensk, blir seriens yngste fører med sine 20 år.

Solberg skal dele hybridbil med spanske Daniel Sordo.

– Jeg ser veldig fram til å samarbeide med Dani. Vi har kjent hverandre i mange år, og han er blant de beste rallysporten har å by på – en jeg virkelig kan lære mye av, sier Solberg.

Hybridbiler blir introdusert i rally-VM 2022.

– Det meste med bilene blir helt nytt, og det samme med strategier for hver enkelt fartsprøve, men det er likt for alle. Vi må bruke tid på å tilpasse oss de nye bilene, men jeg er veldig glad for retningen sporten har valgt for framtiden, sier Solberg.

Rallyveteranen Sordo er med i Hyundai-teamet for å bistå med sin kunnskap og erfaring.

– Vi satser på en kombinasjon av erfaring og ungdommelighet når vi trer inn i den nye WRC-tidsalderen. Det sikrer også kontinuitet når vi går løs på et nytt kapittel i Hyundai Motorsport, sier teamsjef Andrea Adamo.

