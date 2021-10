annonse

Politiet henla i fjor 18.565 saker med begrunnelsen «manglende saksbehandlingskapasitet». Det er en nær dobling på bare fem år. Samtidig går oppklaringsprosenten ned.

18.565 henlagte lovbrudd i 2020 på grunn av «manglende saksbehandlingskapasitet» tilsvarer en økning på 44 prosent fra 2019, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). I 2002, som er det første året SSB har tall for, var det 4.113 henlagte saker med denne begrunnelsen.

1.777 saker om vold og mishandling henlagt grunnet «saksbehandlingskapasitet»

Lovbrudd som prioriteres lavt av politiet og derfor oftest blir henlagt med begrunnelsen manglende saksbehandlingskapasitet er først og fremst saker som omhandler eiendomstyveri (3.914), bedrageri (4.804), eiendomsskade (1.030), vold og mishandling (1.777), trusler (504), hensynsløs atferd og personforfølgelse (918) ordens- of integritetskrenkelse, integritetskrenkelse (1.138) og trafikkovertredelse (1.829).

I fjor var 14 personer pr. 100.000 innbyggere siktet i en sak. Alt i alt ble etterforskningen avsluttet for 297.488 lovbrudd i 2020. Det er rundt 9.400 flere enn i 2019. Etterforskningen medførte 145.824 siktelser overfor 69.886 gjerningspersoner. Oppklaringsprosenten endte med andre ord på 48 prosent i fjor. En så lav andel oppklaringer hos politiet må vi tilbake til 2013 for å finne.

De mest aktive 2,5 prosentene står for 20 prosent av lovbruddene

At det er flere gjengangere, eller kjenninger av politiet om du vil, fremgår også klart av fjorårets statistikk. Det var i fjor til sammen 1.750 gjerningsmenn (minus noen kvinner) som ble siktet for minst 10 lovbrudd. Selv om disse kjenningene av politiet bare utgjorde 2,5 prosent av alle siktede her til lands står de bak ikke mindre enn 20 prosent av samtlige oppklarte lovbrudd.

Last ned lovbrudd tabell 2020 Resett SSB om du ønsker å se flere detaljer om hvilke lovbrudd som ble etterforsket og oppklart i 2020.

