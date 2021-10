annonse

annonse

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs skal ha gitt politiet feilaktige opplysninger om passord han har brukt.

Gulating lagmannsrett valgte i går å forkaste anken over fengslingen av mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs i 1995.

I kjennelsen har påtalemyndigheten redegjort for hvorfor de mener at mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, fremdeles må holdes i varetekt.

annonse

«Noen av opplysningene siktede har gitt om passord, har vist seg å ikke være riktige», skriver påtalemyndigheten.

Lagmannsretten er enig i at mangel på tilgang til passordene, utgjør en fare for bevisforspillelse.

«Den siktede har gitt opplysninger til politiet om passord til e-postbokser som har vist seg å ikke stemme. Om han blir løslatt, er det trolig at han vil ødelegge eller manipulere databevis før de blir sikret av politiet.», skriver retten.

annonse

Stian Kristensen, som forsvarer den siktede, sier til Stavanger Aftenblad at hans klient ikke med vilje har løyet for politiet, men at han tvert om har svart etter beste evne på politiets spørsmål.

– Jeg tror heller ikke at politiet mener at min klient har løyet for dem. Han har etter beste evne forsøkt å huske passord til epostadresser, og så har det vist seg at noen av passordene han oppga, ikke har stemt. Jeg tror ikke det er uvanlig at folk glemmer passord, sier Kristensen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474