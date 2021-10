annonse

Senterpartiet hevder at det har pågått en sentralisering av Norge under Erna. Men står det egentlig så dårlig til med distriktene som Vedum hevder når vi ser på den faktiske utviklingen? Går her igjennom statistikk fra SSB som viser status for distrikts-Norge.

På nasjonalt nivå har antall sysselsatte økt fra 2,6 millioner sysselsatte i 2013 til 2,77 (pr. 2. kvartal i 2021). Aldri har flere vært sysselsatt. I august i år hadde Norge en samlet eksport på 115,7 milliarder til glede for 5,4 millioner innbyggere Også det en all time high.

Men hva med distriktene opp i dette? Andelen sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning, er lavest i Oslo med 25,2 %, høyest i Troms 40,1 %, litt lavere i mitt hjemfylke Finnmark med 38,5 %, Hordaland har 30,2 % (SSB 2018). Tallene etter fylkes-sammenslåingene er ennå ikke tilgjengelige, men andelen ansatte i offentlig forvaltning økte i coronaperioden, siden det private næringslivet tok den største støyten der. Disse tallene gruser langt på vei myten om at Oslo har en urimelig stor andel av offentlig forvaltning.

Hvordan har antall arbeidsplasser utviklet seg i distriktene under Erna? Fra 2013 – 2018 (SSB) økte Oslo fra 341 000 – 377 000 arbeidstakere, Troms 84 040 – 86 638, Finnmark 38 423 – 38 515 og Hordaland 264 373 – 268 493. Ser man på forflyttingene innad i fylkene, avgir de små kommunene innbyggere til de store i fylket sitt, men antall arbeidsplasser i kommunene taper seg mindre. Finnmark har også hatt år med nedgang i folketall, men vekst i antall sysselsatte. Samme forekomst finner man også i Nordland. På fylkesnivå er det ikke grunnlag for å hevde at det blir færre arbeidsplasser i distriktene. Offentlig sektor øker forholdsvis mest i distriktene, mens privat sektor har større vekst i Oslo og Viken.

Er det egentlig viktig å satse på distriktene. Jo absolutt, men min fortelling er litt annerledes enn Vedums.

Fastlandseksport etter fylke SSB 2020 avrundet til hele milliarder kroner – folketall – eksport pr innbygger Fylke Folketall Eksport i hele milliarder Pr innbygger Vestland 636 531 74 115 939 Møre og Romsdal 265 238 43 160 531 Agder 307 231 41 134 078 Vestfold og Telemark 419 396 39 92 264 Rogaland 479 892 39 80 312 Viken 1 241 165 34 27 369 Nordland 241 235 30 123 805 Trøndelag 468 702 28 60 023 Troms og Finnmark 243 311 18 72 640 Innlandet 371 385 11 30 246 Oslo 693 494 9 13 449

Selv om Oslo og Viken har høy verdiskapning og produserer tjenester til resten av Norge, er det eksporten som er drivkraften i norsk økonomi. Statistikken viser at distriktene knuser Oslo og Viken i eksportverdi. Og eksporten er i svært mange tilfeller knyttet opp til naturressurser som må utnyttes der de er.

Likevel er det mest sentralistiske med norsk økonomi selve skatteinnkrevingen. De samlede skatte- og avgiftsinntektene er anslått til 1 215 mrd. kroner i 2020. Av dette tilfaller snaut 83 pst. staten, i underkant av 15 pst. kommunene og knapt 3 pst. fylkeskommunene. Det meste av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere.

Bl.a. 2/3 av inntektsskatt, selskapsskatt, arbeidsgiveravgift, moms og andre avgifter går direkte til staten. Dette gjør at en kommune har liten fordel av at et lokalt selskap går godt. Løsningen for kommunen er ofte da å tilpasse eiendomsskatten slik at selskapet betaler noe den veien. Likevel havner mesteparten i statskassen. Dette systemet gjør kommunene og fylkene er avhengig av rammeoverføringer fra staten som kalkuleres ut i fra folketall i ulike aldersgrupper og en del andre kriterier, og som ikke nødvendigvis reflekterer lokal verdiskapning.

Dette systemet har laget en rik stat og mange fattige kommuner, som må stå med lua i hånda hver høst når statsbudsjettet legges fram. Mao. kommunene blir statens klienter og rår ikke selv over egen inntektssituasjon. Og akkurat dette slår beina under kommuner som ønsker å investere for å skape aktivitet egen kommune. Vekst i folketall gir økte overføringer, men også økte utgifter. Om kommunens næringsliv setter nye eksportrekorder belønnes ikke kommunen, da er det staten som jubler.

Min påstand er derfor at vi har kommuner som ikke har noe annet valg enn å prioritere drift av lovpålagte tjenester og hvor næringsinvesteringer kaster lite av seg. Vi trenger et nytt inntektssystem for kommunene hvor de i større grad kan påvirke sine egne inntekter, og være mindre avhengig av rammeoverføringer.

Tallene fra SSB gir et annet bilde av tilstanden til distrikts­-Norge, enn hva Senterpartiet forfekter. Fra mitt ståsted i Hammerfest setter jeg pris på Vedums omtanke for distriktene. Og det er mye fornuft i sundt bondevett. Likevel har jeg vanskelig for å skjønne at oppdeling av flere fylker vil gi oss bedre fylkesveier, styrket kollektivtilbud og bedre videregående opplæring. Disse oppgavene er kjernen i fylkeskommunen og blir ikke bedre av å ha flere politikere og byråkrater.

Det distrikts-Norge trenger er vesentlig satsning på kommunikasjon. Bygge ned avstandene som er store i dette langstrakte landet. Bedre veier og jernbane, billigere flybilletter på kortbanenettet, gode etableringsordninger for unge, lette på egenkapitalkravene til bolig i distriktene og helst en reform som gjør kommunene mer selvfinansierende.

Den nye regjeringen får nå en boost for økonomien etter Corona og har alle muligheter til å levere på god distriktspolitikk. Fallgruven er at de legger for mye energi i å la gammelt fylkeskommunalt byråkrati gjenoppstå, ta politifolk ut av operativ tjeneste og inn på kontorer, liberaliserer innvandringspolitikken eller bruker enorme summer på miljøtiltak som ikke er noe annet enn symboler.

