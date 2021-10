annonse

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum tok seg en luftetur ved Hurdalsjøen Hotell, men sa lite om hva som foregår på innsiden av hotellets vegger.

– Prosessen går, sa Vedum til pressen og viste til valget i Tyskland.

– Tyskerne har signalisert at de skal bruke to-tre måneder. Vi bruker kortere tid enn det, svarte Vedum på spørsmålet nok mange flere enn de to partilederne for tiden lurer på; når blir de egentlig ferdig med samtalene.

Regjeringsforhandlingene har pågått siden SV brøt ut av sonderingene forrige onsdag og Arbeiderpartiet og Senterpartiet valgte å forhandle videre om regjeringsmakt. Inne på hotellet sitter både partiledelsen i de to partiene, samt en rekke rådgivere og andre folk fra partiene som jobber med å utarbeide felles politikk.

Etter en kort spasertur kom de to partilederne tilbake til hotellet for å slutte seg til resten av forhandlingsdelegasjonene, like ordknappe som før.

Få politiske saker har lekket ut fra forhandlingene fra Hurdalsjøen, men de to partilederne har denne uken vært ute og fortalt pressen at de lover et taktskifte i industri- og næringspolitikken med en ny regjering, med en mer aktiv stat. Partilederne har også lekket at de er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten, noe som betyr mer penger i kassen for over 20.000 organisasjoner.

En ny Ap-Sp-regjering har som kjent ikke flertall i Stortinget, men har varslet at de vil søke støtte til statsbudsjettet hos SV. Men først må partene komme i havn i Hurdal så de kan presentere en regjering og en regjeringserklæring om ikke så altfor lenge.

Støre har tidligere antydet at det er mulig å bli ferdig denne uken, men har understreket i dag at det ikke er noe mål i seg selv.

