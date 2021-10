annonse

annonse

Svensk politi etterforsker bilulykken der karikaturttegneren Lars Vilks og to politifolk omkom, på to fronter.

På en front undersøkes det om noen politifolk kan mistenkes for å ha forårsaket ulykken. Det er mange steiner som må snus, om man skal tro etterforskningsleder Kajsa Sundgren.

– Det er for tidlig å dra noen konklusjoner om hva som har forårsaket ulykken, skriver hun i en pressemelding, gjengitt videre av nyhetsbyråene NTB og TT.

annonse

På den andre fronten skal det etterforskes om bilulykken kan ha blitt forårsaket av noen andre.

Bilen inspisert

Videre er det kjent at bilen ble inspisert uten anmerkninger i slutten av september, ifølge Dagens Nyheter.

annonse

Modellen, en pansret Range Rover, er spesielt utformet for å motstå ulike former for angrep som skudd, granater og sprengstoffer. Vekten er på cirka 4 tonn. En ordinær personbil veier rundt 1,5 tonn.

Den svenske avisen Dagens Nyheter melder at politiet undersøker om vekten kan ha påvirket ulykkesforløpet.

Det ble mandag kjent at det er funnet dekkrester på veien et stykke unna stedet der sivilbilen kolliderte. Det er likevel for tidlige å konkludere med at en dekkeksplosjon kan ha forårsaket ulykken, ifølge politiet.

Politibeskyttelse

Vilks måtte leve med politibeskyttelse grunnet trusselsituasjonen etter at han tegnet en Muhammed-karikatur i 2007.

Vilks og de to politifolkene, som var hans livvakter, omkom i en trafikkulykke utenfor Markaryd i Småland søndag.

Den sivile politibilen de kjørte, braste gjennom et wiregjerde og havnet i motgående kjørefelt, og kolliderte der med et vogntog. Det begynte også å brenne i vraket.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474