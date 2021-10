annonse

Kinesiske statseide medier har tidligere truet med at Kina kommer til å til krig mot øya hvis USA plasserer militære styrker der.

Ifølge Wall Street Journal, som siterer tjenestepersoner i den amerikanske hæren, skal det være snakk om en liten kontingent av amerikanske spesialsoldater som i all hemmelighet har trent lokale styrker, grunnet bekymring for Kinas årelange militære oppbygging og siste trekk.

Kilden opplyser at en amerikansk spesialoperasjonsenhet og en kontingent av marinekorpset har i all hemmelighet operert i Taiwan i minst ett år for å trene taiwanske militære styrker. Målet er å styrke øyas forsvar grunnet bekymring for et potensielt nærliggende kinesisk militært angrep.

Ifølge kilden er det snakk om omtrent et dusin amerikanske spesialstyrker og støttesoldater som gjennomfører opplæring for mindre enheter i Taiwans bakkestyrker. Marinekorpset jobber også med lokale maritime styrker om opplæring av krigføring fra småbåter.

Utplasseringen av amerikanske spesialsoldater er et tegn på bekymring i Pentagon over Taiwans mangel på militære forsvarskapasiteter i lys av Beijings årelange militære oppbygging og de siste truende trekkene mot øya.

Militærfly

Taiwan og USA har også uttrykt bekymring for over nesten 150 kinesiske militærfly som har penetrert Taiwans Luftforsvarsidentifiseringssone (ADIZ) den siste uken. Militærflyene inkluderer J-16-jagerfly, strategiske H-6-bombefly og Y-8 ubåt-spotting-fly, ifølge regjeringen i Taiwan.

De kinesiske flyvningene har kun penetrert Taiwans ADIZ og ikke selve området som øya definerer som sitt eget luftrom.

Nærliggende kinesisk invasjon?

Handlingene blir tolket som en påminnelse om Det kinesiske kommunistpartiets syn på Taiwan, som er at øya er en evig og uatskillelig del av Kina. Beijing har ved flere anledninger lovet å ta kontroll over øya med makt om nødvendig.

Høytstående amerikanske militære tjenestepersoner vitnet tidligere i år om at Beijing sannsynligvis vil prøve å bruke makt for å ta over Taiwan i løpet av de neste seks årene. Andre tjenestepersoner har sagt at Kinas tidsperspektiv kan være raskere enn det.

Taiwans forsvarsminister, Chiu Kuo-cheng, advarte onsdag om at Kina ville kunne sette i gang en fullskala invasjon av Taiwan med minimale tap innen 2025.

Det hvite hus og Pentagon har nektet å kommentere utplasseringen av den amerikanske militærstyrken. Heller ikke Taipei har svart på forespørsler om en kommentar.

I en offentlig uttalelse sa Kinas utenriksdepartement at det oppfordret USA til å følge tidligere avtaler og slutte med militær bistand til Taiwan. «Kina vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sin suverenitet og territorielle integritet,» heter det.

