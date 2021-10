annonse

Opplever det som forhåndsbestemt at alle sykkeltyverier henlegges.

Varden og NRK skriver om Anders Werner som nylig anmeldte tyveriet av sønnens sykkel til politiet i Porsgrunn, etter at den ble stjålet midt på lyse dagen fra Kjølnes ungdomsskole.

Skolen hadde overvåkningskamera, og Werner anmeldte saken via nett. Minuttet etter beskjeden om at anmeldelsen var mottatt, fikk han en e-post fra politiet der det stod at saken var henlagt grunnet manglende kapasitet.

Werner sier han oppfattet begge brevene som «systemgenererte», og at han tror saken ble henlagt automatisk.

– For meg er dette forhåndsbestemt. At alle sykkeltyverier direkte blir henlagt, sier han og fortsetter:

– Det gjør jo at folk ikke gidder å bruke tid og ressurser på dette, men for min del så var det viktigere at det er en ungdom med oppsparte penger som har brukt pengene sine på en sykkel. Jeg trodde kanskje det ville gjøre en forskjell.

Mangler ressurser

Leder for påtaleseksjonen i Sør-Øst Politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, sier til NRK at politiet ikke har ressurser til å etterforske alle saker og derfor må prioritere den mest alvorlige kriminaliteten som er mer ressurskrevende.

– Det betyr at vi innimellom ikke kan prioritere en del mindre alvorlig kriminalitet, seier han.

Abrahamsen understreker at det alltid er en påtalejurist som ser på saken og tar en avgjørelse før den henlegges.

– Det kan gå kjapp tid fra vi tar imot en anmeldelse til vi henlegger den, men det er aldri automatikk i det, fastholder han.

