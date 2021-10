annonse

Politiet har bekreftet overfor fetterens forsvarer at fetteren ikke lenger er mistenkt eller siktet for drapet på Birgitte Tengs 6. mai 1995, melder NRK.

Fetteren ble dømt for drapet i tingretten i 1997. Han anket og ble senere frikjent for drapet i lagmannsretten, men ble likevel dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre i en sivil sak, der andre beviskrav gjelder. Erstatningskravet ble senere ettergitt, men dommen har hele tiden stått ved lag, skriver NRK.

Fetterens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til kanalen at han innen kort tid vil levere en begjæring om at erstatningssaken gjenopptas, slik at fetteren en gang for alle blir fullstendig frikjent for drapet.

– Vi forventer da at når politiet har sjekket fetteren på kryss og tvers og aldri funnet noen tilknytning, så må det være sterkt nok for domstolen. Det er en ny siktet i saken og etterforskningen har tatt en helt annen vei. Da er det ikke grunnlag for å opprettholde en dom som har vært så stigmatiserende og ødeleggende over så mange år, sier Sjødin til VG.

Advokaten opplyser til VG at han vil først kreve åpning av erstatningsdommen og full frifinnelse, og at fetteren selv deretter vil kreve erstatning for blant annet urettmessig straffeforfølgelse.

Fetterens far sier til Dagbladet at fetteren ikke er ute av saken før den sivile dommen er fjernet.

