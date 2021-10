annonse

Fortsetter prisforskjellen, vil kabelen til 16 milliarder kroner være nedbetalt på under halvannet år.

Den nye kraftkabelen mellom Norge og England, North Sea Link, har på under en uke tjent inn over 130 millioner kroner, ifølge beregninger Montel har gjort basert på tall fra Nord Pool, skriver TU.

De enorme inntektene deles mellom eierne norske Statnett og britiske National Grid. Kabelen kjører på halv kapasitet (712 MW). Grunnen til det er den store prisforskjellen mellom Sør-Norge og Storbritannia. Men likevel ble inntektene 130 millioner på en uke.

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett vil ikke opplyse hvor store inntekter kabelen har gitt til nå, men sier at det ikke er noen overraskelse at «handelsinntektene er i den størrelsesorden».

Montel har regnet ut at hvis inntektene holder samme nivå, vil inntjeningen på kabelen være 12,5 milliarder kroner i året. North Sea Link har kostet 16 milliarder kroner å bygge, og vil så fall være nedbetalt på under halvannet år.

North Sea Link er en undersjøisk strømkabel mellom Norge og Storbritannia. Den er 720 kilometer lang og verdens lengste undersjøiske kabel.

– Forbindelsen skal legge til rette for mer fornybar produksjon i begge land. Forbindelser mellom land og områder er en forutsetning for fremtidens fornybare energisystem. Det sikrer tilgang på kraft også når det er lite vann i magasinene i Norge eller når vinden ikke blåser her hjemme, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

NTB skriver at kabelen «vil øke strømregningen til nordmenn, men anslagene på hvor mye den vil øke varierer». Noen har spådd «sjokkpriser» utover høsten og vinteren.

– Ingen av utenlandsforbindelsene som er bygd etter at sjøkabelen Skagerak 3 til Danmark ble tatt i bruk i 1993, er nødvendige for at Norge skal ha full forsyningssikkerhet, skriver Motvind Norge i en pressemelding.

De mener hovedeffekten av kablene er at de importerer Europas tradisjonelt høyere strømpriser, og gjør at konkurransefordelen som lave strømpriser i Norge gir, gradvis blir mindre og mindre.

De stigende strømprisene vi nå opplever, er et resultat av kablene, mener de.

