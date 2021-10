annonse

– Å lage humor over islam har vist seg å være livsfarlig.

Den svenske karikaturtegneren Lars Vilks omkom i en kollisjon i Sverige søndag 3. oktober 2021. Vilks har levd med politibeskyttelse og har mottatt drapstrusler for å ha tegnet profeten Muhammed som hund for flere år siden.

Journalist Anki Gerhardsen stiller seg kritisk til at norske medier ikke publiserer tegningen Vilks ble kjent for.

– Han satte profetens hode på hundekroppen, og dermed var helvete løs. Vilks ble et terrormål for ekstreme islamister og levde resten av sitt liv med drapstrusler, drapsforsøk, attentat og også et fullstendig tap av frihet, skriver hun i Aftenposten.

– Nå er han død, og alle aviser som har omtalt den tragiske hendelsen, skriver omtrent det samme som jeg har skrevet så langt. Det er bare én ting som mangler, og det er tegningen av rondellhunden.

Gerhardsen peker på at VG, Dagsavisen og Klassekampen alle har omtalt Vilks og hans virke etter dødsfallet, uten å vise karikaturen.

– Livsfarlig

– Det er forståelig at redaktørene vegrer seg. Å lage humor over islam har vist seg å være livsfarlig, skriver hun.

– Det som er rart, er stillheten. At ikke redaktørene forklarer leserne sine hvorfor de ikke viser frem det Lars Vilks er aller mest kjent for. Hvordan de vurderer. Hva de frykter. Det som er rart, er at det ikke er debatt på Dagsnytt 18. Om rondellhundens fravær når kunstnerens liv oppsummeres i spaltene. Og hva dette fraværet, både av tegning og problematisering, sier om tiden vi lever i.

I 2015 ble Lars Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltager i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadet fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk ble skadet.

