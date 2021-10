annonse

annonse

«Svenske» IS-kvinner ble for farlige for Syria.

Det fremgår av et dokument fra svenske myndigheter at kurdiske autoriteter ønsket at Sverige tok tilbake IS-kvinner fra en fengselsleir, fordi de skal ha vært for farlige å ha i Syria.

5. september ble tre IS-kvinner og deres barn i all hemmelighet deportert fra Syria til Sverige. To av kvinnene ble umiddelbart arrestert og siktet for deltagelse i krigsforbrytelser. Dette rapporterer Aftonbladet.

annonse

Det fremkommer i dokumentet at lokale og svenske myndigheter jobbet sammen tidlig i år for å få repatriert de tre kvinnene og deres barn, og at de kurdiske autoritetene lokalt i Syria var bekymret for å ha de tre IS-kvinne med svensk statsborgerskap i området.

– Myndighetene har sterke grunner til å anse disse kvinnene som aktive trusler for sikkerhet, lov og orden, heter det i det svenske dokumentet.

Innreiseforbud

annonse

De tre kvinnene, og deres barn, har fått innreiseforbud til nordøstlige Syria, på livstid.

Videre fremgår det av kommunikasjon mellom de svenske ambassadøren Fredrik Florén, og Abdul Karim Omar, som representerer administrasjonen i det nordlige Syria, at kurderne har prøvd å samle nok bevis for kvinnenes kriminelle aktivitet, men at det ikke ble nok til at det kunne holde i retten der nede.

Krevende straffeforfølgelse

Rettsforfølgelse av returnerte IS-terrorister i Sverige har vist seg å være vanskelig for myndighetene.

I 2019 sa terrorekspert Magnus Ranstorp til NRK at IS-kvinner ikke bør få komme tilbake til Sverige, grunnet manglende lovhjemler for å få straffet dem.

I mars i år ble det avslørt at ingen noensinne har blitt tiltalt for brudd på Sveriges antiterrorlov, som tilrettelegger for rettslig forfølgelse av medlemmer av terrorgrupper, til tross for at den har vært på plass i et år.

Også Danmark

Tre danske kvinner og 14 barn landet i Danmark tordsag etter å ha forlatt en kurdiskkontrollert fangeleir i Syria. Kvinnene anklages for å ha sluttet seg til IS.

annonse

En av kvinnene har dobbelt statsborgerskap, mens de to andre er etniske dansker. Ni av de 14 barna er født i Danmark og reiste sammen med mødrene sine til Syria. De fem minste barna er født i Syria, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474