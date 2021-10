annonse

annonse

I det kampen om den strategiske byen Ma’rib pågår for fullt, fortsetter houthi-militsens anti-luftvern å overraske.

Ifølge South Front kunngjorde houthi-militsen (Ansar Allah) 6. oktober at luftforsvaret deres hadde skutt ned en kinesiskprodusert Rainbow CH-4 kampdrone fra den saudiarabiske koalisjonen over den sentrale Jemen-provinsen Ma’rib.

Brigadegeneral Yahya Sari, en talsmann for den jemenittiske gruppen, sa i en uttalelse at dronen utførte «fiendtlige handlinger» da den ble skutt ned med en «bakke-til-luft» missil over distriktet al-Jubah.

annonse

Dette skal være den fjerde saudiske CH-4-kampdronen som har blitt skutt ned av houthiene så langt i år. Den første dronen ble skutt ned over distriktet Meghdal i Ma’rib 12. februar. Den andre ble skutt ned over en uspesifisert del av Ma’rib 23. mars. Den tredje ble skutt ned over distriktet Al-Maraziq i den nordlige provinsen al-Jawf 23. mai.

CH-4-dronen har blitt utviklet av Det kinesiske akademiet for luftfartsaerodynamikk (China Academy of Aerospace Aerodynamics) for å utføre rekognoserings- og kampoppdrag. Det saudiske militæret kjøpte et ukjent antall droner for noen år siden.

Kampen om Ma’rib

annonse

Houthiene har ledet en offensiv for å ta over den strategiske byen Ma’rib og oljefelt i nærheten fra styrker som er støttet av Saudi-Arabia i mer enn syv måneder nå.

I løpet av de siste ukene har den jemenittiske gruppen og dens allierte erobret viktige områder i al-Jubah, som grenser til Ma’rib by fra sør, til tross for at de også har lidd noen alvorlige tap.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474